iOS 18 será o início de uma nova era na Apple com um rival do ChatGPT

A Apple estará a preparar uma resposta à nova era da inteligência artificial e o iOS 18 será, segundo um novo relatório, o ponto de partida. De facto, em comparação com a Google ou a Microsoft, a Apple tem estado mais discreta no que toca ao desenvolvimento dos seus sistemas relacionado com IA. O que, normalmente, quer dizer que está no ato de criação.

ChatGPT retirou a Apple da sombra da bananeira

A Apple tem sempre uma política de "pagar para ver" no que toca a certas tecnologias que acabam de aterrar no mercado. Pode não as usar e desenvolver em primeira mão, mas investe tudo para fazer melhor. E tem conseguido.

Atualmente, ChatGPT mostrou que o caminho para uma nova era das tecnologias terá com base a inteligência artificial. Como tal, iremos perceber que de geração em geração a IA será uma companhia, com cada vez mais influência na vida das pessoas. A Apple sabe disso e estará pronta para abraçar a tecnologia com o estilo que lhe é característico.

Segundo refere o analista da Haitong International Securities, Jeff Pu, a Apple prepara-se para adotar a IA generativa a partir do próximo ano. E não só com a introdução do iOS 18, mas também com a preparação de uma infraestrutura maciça para que esta IA funcione sem problemas ao redor do planeta.

É melhor chegar atrasado e ter razão: teremos um "AppleGPT" dentro de um ano ou dois.

Disse Jeff Pu.

Até ao momento, sabia-se que a Apple estaria já a trabalhar com um motor de inteligência artificial, chamado Ajax, que representa a base do que poderemos ver no próximo ano após o lançamento do iOS 18. Há muito poucos detalhes, mas conclui-se que poderemos ver grandes avanços quando se trata de automatizar tarefas ou dar ordens aos nossos dispositivos para fazerem tarefas de várias etapas ou tarefas que dependem de muitas variáveis.

A isto, Pu acrescenta num relatório que a Apple já está a construir "centenas" de servidores para processar o motor de IA, aumentando ainda mais este ritmo de fabrico até 2024. Estes servidores serão responsáveis pela parte cloud da IA da Apple, embora exista outra parte do motor que funcionará diretamente nos dispositivos soa utilizadores por razões de privacidade.

É este aspeto, a privacidade, que faz com que a Apple avance lenta, mas seguramente no domínio da IA generativa. A empresa quer continuar a garantir que os dados dos seus utilizadores não circulam para além dos seus dispositivos e das suas redes fechadas com toda a informação encriptada. É por isso que o analista também diz que não ficaria surpreso em ver a iniciativa de IA da Apple ir até 2025. Quer se trate de uma nova ferramenta ou de uma extensão da Siri.

Por agora temos de esperar, mas se o calendário não correr mal poderemos ver um iOS 18 e um iPhone 16 com importantes desenvolvimentos relacionados com a IA. Este poderá ser, para além do Vision Pro, um dos momentos mais importantes da empresa nos últimos anos. Ainda mais quando vemos que já há empresas que se propuseram a criar "o iPhone da IA", procurando suplantar o iPhone.