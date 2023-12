Apple quer um iPhone com a câmara debaixo do ecrã. Arrojado?

A Apple preza pela qualidade, mas não tem o hábito de arrojar, em termos de design. Agora, fontes coreanas partilharam que a empresa de Cupertino quer desenvolver um iPhone com uma câmara escondida debaixo do ecrã. Será esta uma ambição (demasiado) arrojada?

A ser verdade, não seria uma novidade completa para a indústria dos smartphones. Afinal, já existem fabricantes a pegar neste tipo de conceito, escondendo as câmaras e integrando-as nos ecrãs/painéis. Exemplo disso é a Samsung, com a câmara frontal do seu Galaxy Z Fold 5.

Apesar de os resultados não terem conquistado os utilizadores, a Apple quer tentar a sua sorte: fontes coreanas revelaram que a empresa contará com a ajuda da LG Innotek para enfrentar os desafios inerentes à integração das câmaras debaixo do ecrã.

De acordo com o The Elec, a fabricante coreana está na fase preliminar do desenvolvimento de um painel sob o ecrã no qual as lentes não são visíveis. Concretizar algo assim é desafiante, por implicar, por exemplo, a criação de uma câmara que, uma vez instalada debaixo do ecrã, não perde qualidade, quando comparada com uma lente convencional.

Aliás, o principal problema destas soluções instaladas debaixo do ecrã é que não conseguem captar tanta luz como as lentes normais, uma vez que estão cobertas pelo próprio painel.

Além disso, sabe-se que a "lente não será visível quando não estiver a ser utilizada", mas é possível que fique ligeiramente visível quando a câmara for ativada".

Segundo a informação que está a ser avançada pela imprensa, apesar de a LG já estar empenhada em encontrar soluções, não deverá haver um iPhone com uma câmara frontal deste tipo antes de 2026.

Afinal, a Apple já terá recebido algumas amostras de outros fornecedores para uma câmara sob o ecrã, mas, até agora, considerou-as "insatisfatórias".