Então, Japão? Carros elétricos têm uma quota inferior a 2%

O Japão não parece ser uma "maria-vai-com-as-outras". Aliás, numa altura em que os carros elétricos estão, paulatinamente, a tomar conta da cena automóvel, o país mantém a quota de mercado dos eletrificados nos 2%...

Apesar de ser pioneiro na eletrificação, apostando nos modelos híbridos, o Japão não tem alterado a sua estratégia, nos últimos anos. Resultado dessa estagnação é o destaque que (não) está a ser dado aos carros do momento: os elétricos.

Segundo o jornal Nikkei, dados da Japan Automobile Sales Association mostram que as vendas de carros 100% elétricos, no Japão, em novembro, foram de apenas 6429 unidades. Um número 9% menor do que o registado no mesmo período do ano passado.

Esta percentagem significa que os registos de modelos puramente elétricos representaram apenas 1,87% das vendas de automóveis no país. O nível mais baixo em 13 meses, desde outubro de 2022, e uma diferença de mais de 10 vezes em comparação com a China.

Os dados partilhados pela imprensa mostram também que das 6429 unidades registadas, 2725 unidades corresponderam a um único modelo, o Nissan Sakura (42% do total). Esta alternativa, ainda que popular entre os japoneses, por ser económica e compacta, viu as suas vendas interanuais caírem 22%.

Contrariando aquela que tem sido a tendência do mercado automóvel, o Japão inclina-se para os modelos híbridos. Aliás, estes representam 60% das vendas. Entre eles, está o Toyota Yaris, principalmente a versão híbrida, que atingiu vendas de 16.895 unidades, em novembro, tornando-se o automóvel da sua classe mais vendido do país.

Leia também: