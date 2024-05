ePack, o pequeno “camião urbano semirreboque” a pedal já está na estrada

Dada a importância e urgência no aparecimento de soluções de transporte sustentáveis no mundo atual, alguns conceitos começam a espalhar-se pelas sociedades. Por exemplo, o ePack é uma espécie de pequeno "camião urbano semirreboque" a pedal. Venha conhecer este fantástico veículo.

A procura de soluções mais ecológicas na logística urbana deu um grande passo em frente com a introdução do ePack, um semirreboque urbano movido a pedal e assistido eletricamente.

Desenvolvido pela startup britânica Cityshuttle, este veículo combina um design articulado semelhante ao de um camião de transporte com os benefícios de uma bicicleta elétrica.

Características técnicas:

Capacidade de carga : O ePack tem um espaço de carga de 4.000 litros, o que equivale a 4 metros cúbicos, e pode transportar um peso máximo de 350 kg. Isto significa que tem pelo menos o dobro da capacidade em comparação com outras bicicletas e quadriciclos elétricos de distribuição.

: O ePack tem um espaço de carga de 4.000 litros, o que equivale a 4 metros cúbicos, e pode transportar um peso máximo de 350 kg. Isto significa que tem pelo menos o dobro da capacidade em comparação com outras bicicletas e quadriciclos elétricos de distribuição. Propulsão elétrica : Equipada com dois motores de 250 W nas rodas traseiras, pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. Além disso, a sua bateria de iões de lítio substituível oferece uma autonomia de 60 a 100 km, consoante a carga e o terreno.

: Equipada com dois motores de 250 W nas rodas traseiras, pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. Além disso, a sua bateria de iões de lítio substituível oferece uma autonomia de 60 a 100 km, consoante a carga e o terreno. Estrutura robusta : Cada uma das suas seis rodas de liga de alumínio de 20 polegadas tem travões de disco hidráulicos e suspensão de duplo braço, garantindo uma condução segura.

: Cada uma das suas seis rodas de liga de alumínio de 20 polegadas tem travões de disco hidráulicos e suspensão de duplo braço, garantindo uma condução segura. Segurança e conforto: O ePack está equipado com um sistema de iluminação LED completo, câmaras de segurança para o reboque, alarme, portas com fechadura e um sistema de imobilização do motor. Além disso, dispõe de ecrãs QLED laterais para publicidade, proporcionando receitas adicionais aos seus operadores.

Vantagens:

Este veículo é uma alternativa económica e sustentável às carrinhas tradicionais:

Eficiência económica: menores custos de aquisição, manutenção e combustível, graças à sua propulsão elétrica. Mobilidade urbana: pode aceder a ciclovias e contornar o trânsito lento em cidades congestionadas. Emissões zero: sem emissões de carbono, reduzindo o impacto ambiental.

Utilização e perspetivas futuras:

O ePack já está operacional em Londres, onde as empresas de correio começaram a utilizá-lo para entregar encomendas no movimentado centro da cidade. No entanto, atualmente só está disponível para aluguer comercial.

A Cityshuttle planeia lançar uma versão para táxis, denominada GECO, no final deste ano, centrada no transporte de passageiros em ambientes urbanos.

Esta nova abordagem à logística e ao transporte é mais um passo em direção a cidades mais sustentáveis, onde a mobilidade eficiente, a inovação e a ecologia estão integradas em soluções como o ePack para um futuro mais limpo.

Em Portugal, muitas cidades e até vilas mais afastadas dos grandes centros, começam a ter vias de circulação que podem já ser bons candidatos para este tipo de veículo elétrico.