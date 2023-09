Com desempenhos naturalmente elevados, os carros elétricos têm mostrado que estes veículos podem mudar o mercado no campo do arranque e até da velocidade máxima. Rápidos e muito eficientes, têm batido recorde atrás de recorde. Um novo voltou a cair, mostrando ser possível levar um carro dos 0 aos 100 km/h em menos de 1 segundo.

Um novo recorde dos 0 aos 100 km/h

Embora possa ser um feito menor para muitos, a verdade é que o Recorde Mundial do Guinness para o carro elétrico de aceleração mais rápida que foi batido. Este diz respeito ao tempo mínimo em que se atinge a mítica velocidade de 100 km/h e o novo valor foi conseguido por estudantes suíços.

Este carro totalmente elétrico quebrou o recorde anterior, acelerando de 0 a 100 km/h em menos de um segundo. O novo valor registado para este padrão foi conseguido por Kate Maggeti, com um carro elétrico construído à mão e ficou em 0,956 segundos, quebrando o recorde anterior que era de 1,461 segundos.

O carro elétrico mais rápido de todos

O Guinness World Records confirmou que o veículo elétrico bateu o recorde de aceleração de EV no Switzerland Innovation Park em Duebendorf. Foi um feito realizado pelos membros do Academic Motorsports Club Zurich (AMZ) da universidade de pesquisa ETH Zurich e da Universidade de Lucerna, que passaram todo o seu tempo livre a trabalhar no "mythen", o seu veículo elétrico.

Cada componente deste EV foi desenvolvido pelos alunos a partir de placas de circuito impresso (PCBs) e otimizado para velocidade. Alimentado por quatro motores elétricos e um powertrain exclusivo desenvolvido pelos alunos, o veículo tem cerca de 326 cavalos (240 kW).

Será que se vai manter por muito tempo?

O recorde mundial de aceleração de carros elétricos está a ser trocado entre a AMZ e a equipa da Universidade de Stuttgart. A AMZ venceu em 2014 e 2016, com a seleção alemã vencendo em cada um dos anos seguintes. Com um valor abaixo de 1 segundo, dificilmente trocará de mãos, mas tudo é possível.

Para enquadrar este novo recorde estabelecido por um carro elétrico, o valor conseguido é 1,5 segundos mais rápido que o Tesla Model S Plaid que consegue cerca de 2,5 segundos. É também quase um segundo mais rápido que o Rimac Nevera, que consegue ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,81 segundos.