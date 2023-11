WTF! 700 carros Tesla a dar show de luzes é recorde mundial (vídeo)

Sim, os carros elétricos da Tesla são "diferentes". Não é só pela tecnologia, sendo muito mais pela comunidade de proprietários que vive o conceito do veículo. Um dos exemplos é uma série de funcionalidades lúdicas, como jogos de luz e som que o carro traz, e que os condutores exibem... apenas para isso mesmo, exibir. Desta vez a exibição subiu a outro nível: perto de 700 elétricos da marca de Elon Musk deram literalmente um SHOW.

Um espetáculo com 35 milhões de euros em "material elétrico de luz"

Foi na Finlândia que os promotores de um evento diferente conseguiram mais um título para os elétricos da Tesla. Basicamente, foi um espetáculo de luzes dos automóveis sincronizados com música, proporcionando um enorme espetáculo. Com este feito... conquistaram o novo recorde do maior espetáculo de luzes da Tesla.

Os vídeos já rolam de forma viral nas redes sociais. Segundo alguns dos participantes, no espetáculo estariam cerca de 687 carros. O que foi um feito, conseguindo quase triplicar o antigo recordista. Os vídeos mostram a enorme frota de Teslas a piscar as suas luzes em ritmos altamente sincronizados com a música.

O evento contou com a música "Sandstorm" do artista finlandês Darude, e a escala maciça do espetáculo de luzes da Tesla é mostrada no par de vídeos, que foram captados do solo.

No entanto, um drone captou imagens fantásticas de um plano de voo:

Nos vídeos vemos a orquestração bem planeada entre as centenas de carros. Os faróis e as luzes traseiras pintaram o espaço de encarnado, branco e amarelo, conforme a batida da música. As luzes brilhantes coordenadas são também realçadas pela sua ausência quando todos os veículos as desligam por breves instantes ao longo dos vídeos.

A notícia surge depois de o recorde ter sido alcançado por outro evento em setembro, durante o qual cerca de 255 veículos Tesla foram reunidos para um espetáculo de luzes coordenadas ao som de uma remistura de "Can't Stop" dos Red Hot Chili Peppers. Em julho, os proprietários destes elétricos na Califórnia organizaram um espetáculo de luzes com o tema Cybertruck, depois de o fabricante de automóveis ter lançado a funcionalidade de iluminação coordenada para todos os seus veículos no ano passado.

Antes do espetáculo de luzes recorde da Tesla na Alemanha, pensava-se que o recorde anterior tinha sido atingido por um evento em San Luis Obispo, na Califórnia, que realizou um espetáculo coordenado com 170 veículos Tesla para mais de 2300 participantes.

A Tesla estreou inicialmente a funcionalidade de espetáculo de luzes com o Model X, embora esta tenha sido oferecida aos restantes veículos a partir do lançamento da atualização de férias do ano passado.