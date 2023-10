A utilização da rede Mobi.E não para de crescer, quer no número de postos de carregamento, quer no de utilizadores. A provar este crescimento estão novos números, que revelam que existiram 3 milhões de carregamentos de janeiro a setembro. Isso representa um aumento de 66% face ao ano passado, sendo que só em setembro houve mais de 376 mil carregamentos.

3 milhões de carregamentos nos primeiros 9 meses

No mês de setembro, foram registados mais de 376 mil carregamentos na rede Mobi.E, o que representa uma subida de 65% face ao mesmo mês do ano passado. Ao nível dos consumos de energia, foram superiores a 5.900.000 kWh, um aumento de 74% em comparação com o mesmo período homólogo.

O contínuo crescimento da rede é um dos principais fatores que contribui para os números apresentados, uma vez que acompanha o incremento do parque de carros elétricos. No final de setembro, integravam a rede Mobi.E um total de 5.167 postos, dos quais 3.866 públicos, correspondendo a 8.367 pontos de carregamento.

Outro dado relevante é a potência da rede, atualmente superior a 215.515 kW, 10% acima do objetivo proposto no regulamento europeu "Alternative Fuel Infrastructure” Regulation" (AFIR). No final de setembro, 1.422 postos de carregamento eram rápidos ou ultrarrápidos, o que representa mais de um terço (37%) do total.

Cada vez mais carros elétricos na rede Mobi.E

Desde 1 de janeiro, utilizaram a rede nacional de carregamento mais de 142 mil condutores, uma subida de 61% face a 2022. Em média, nos nove primeiros meses do ano, cada utilizador efetuou 21 carregamentos na rede Mobi.E.

Quanto ao impacto da rede Mobi.E no ambiente, de janeiro a setembro deste ano, já foram poupadas mais de 37.650 toneladas de CO2. Tal significa que seriam necessárias mais de 621 mil árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono.

Em termos práticos, a rede Mobi.E esta a tornar-se uma infraestrutura essencial para acompanhar o crescimento do número de carros elétricos. Atualmente existem 50 tomadas, em média, por cada 100 quilómetros de rodovia. Por cada 100 mil habitantes, são disponibilizadas 68 tomadas, em média.