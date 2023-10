Naturalmente que as redes sociais estão direta ou indiretamente ligadas aos conflitos que vão surgindo pelo mundo. A atual guerra em Israel já fez soar os alarmes em relação à enorme desinformação existente na rede social X, mas agora a CEO já garantiu que foram removidas centenas de contas da plataforma afiliadas ao Hamas desde o início do ataque.

Infelizmente estamos a viver mais uma situação de guerra que está a marcar as notícias diárias exibidas através da comunicação social. O conflito entre Israel e o Hamas ganhou proporções ainda mais violentas nos últimos dias e ainda haverá muitas vítimas até que a situação acalme. E sabemos que as plataformas sociais têm um papel importante que pode ser bom ou muito mau na orientação dos utilizadores para determinada visão do problema.

Rede social X já removeu centenas de contas afiliadas ao Hamas, diz CEO

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a rede social X já removeu centenas de contas afiliadas ao Hamas e ainda adotou medidas para remover ou rotular dezenas de milhares de conteúdos desde o ataque do grupo islamista a Israel. A notícia foi avançada nesta quinta-feira (12) pela CEO da plataforma social, Linda Yaccarino.

Esta medida surgiu como uma resposta ao ultimato de 24 horas que o Comissário Europeu para o Mercado Interno e Serviços, Thierry Breton, fez a Elon Musk, onde avisou o executivo de que a plataforma está a ser utilizada para difundir conteúdos ilegais. Assim, Breton solicitou que Musk combatesse a propagação da desinformação na rede social desde o ataque do Hamas para cumprir com as novas regras de conteúdo online da UE.

A resposta de Yacarrino foi partilhada na sua conta da X.

Na carta a Breton, a CEO diz que "desejamos reiterar que acolhemos com satisfação um maior envolvimento seu e da sua equipa, incluindo uma reunião, para abordar quaisquer questões específicas e esperamos receber mais detalhes aos quais possamos responder". É ainda indicado que a rede social X respondeu a mais de 80 pedidos de remoção recebidos na UE dentro do prazo exigido e não recebeu quaisquer avisos da Europol sobre conteúdo ilegal na plataforma.