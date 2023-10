WhatsApp muda a interface da sua app e já muitos a podem testar

Não é segredo que o WhatsApp prepara uma mudança completa na interface da sua app. Esta é uma alteração que será acessível em breve no Android e que agora está acessível a muitos mais utilizadores. É ainda um teste, mas mostra bem o que os utilizadores vão poder usar em breve.

Aos poucos, e de forma muito discreta, o WhatsApp tem mudado a forma como os utilizadores interagem com as suas funcionalidades. São alterações que estão ainda em fase de avaliação interna e que são testes que permitem avaliar as funcionalidades desta interface.

Dada a sua natureza, ainda longe do seu resultado final, o WhatsApp tem mantido esta novidade guardada para os seus utilizadores internos. Isso muda agora, com a chegada da nova interface à versão beta da app dedicada ao Android, onde a mudança será inicialmente aplicada.

Ao não ser ainda totalmente terminada e pública, esta nova versão está limitada a um conjunto muito restrito de utilizadores do WhatsApp. Estes devem agora avaliar o que esta oferece e detetar eventuais problemas ou erros que, entretanto, surjam durante a utilização.

Como pode ser visto na imagem acima, a mudança traz em primeiro lugar novos ícones associados, bem como uma arrumação diferente. A ideia do WhatsApp é projetar a sua app e a respetiva interface para a mais recente versão da linguagem de design da Google, o Material Design 3.

O design dos modos padrão e escuro também está a ser aprimorado, utilizando diferentes tons de verde. A partir de agora, o botão para iniciar uma conversa ficará flutuante, assim como o botão para enviar notas de voz presente nas janelas de conversas.

Esta nova interface deverá muito em breve ser tornada pública para todos os utilizadores da app WhatsApp para o Android. Os testes vão também continuar, alargando a novidade a cada vez mais utilizadores, para uma avaliação mais intensa e mais profunda. Com a mudança, este serviço ficará com ainda mais possibilidades e com uma interface ainda mais aprimorada.