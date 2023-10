Smartphone dobrável OnePlus Open pode chegar ao mercado por 1.699 dólares

A OnePlus também se vai estrear com um novo smartphone dobrável, o qual tudo indica que se irá designar de OnePlus Open. Recentemente o equipamento surgiu num vídeo publicitário e as mais recentes informações dizem que o smartphone pode chegar ao mercado por 1.699 dólares.

O segmento dos smartphones dobráveis ainda é destinado a um nicho de pessoas, mas aos poucos já começamos a ver com mais frequência estes equipamentos em várias pessoas que nos rodeiam no nosso dia-a-dia.

Algumas marcas, como a Samsung, Huawei, Motorola e Oppo são já nomes fortes neste setor, mas muitas outras já se sabe que estão a planear ou a desenvolver os seus primeiros telefones que dobram.

Dobrável OnePlus Open chegará por 1.699 dólares

Há cerca de duas semanas demos conta do aparecimento OnePlus Open, o primeiro smartphone dobrável da fabricante chinesa, em vídeos a atriz indiana Anushka Sharma. E todo o conteúdos parecia uma ação intencional da atriz para mostrar o equipamento, fazendo assim publicidade do mesmo.

Mas algumas informações começam a ser reveladas e, por exemplo, sabe-se que para o mercado europeu o smartphone poderá designar-se de OnePlus Fold. Mais recentemente, o canal alemão Winfuture revelou também os possíveis preços deste dobrável da empresa.

Segundo os detalhes, então a versão mais básica deste equipamento terá o preço inicial de 1.699 dólares, o que significa que pode chegar à Europa a rondar os 2.000 euros.

Daquilo que se sabe, o OnePlus Open será o dobrável mais poderoso do mercado, uma vez que virá equipado com um SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 com núcleo Prime de 3,36 GHz. Contará com uma memória RAM LPDDR5X de 16 GB e 256 GB de armazenamento interno. Os ecrãs contarão com a tecnologia OLED e o interno terá 7,8 polegadas enquanto que o externo contará com 6,31 polegadas.

Quanto às câmaras fotográficas, os rumores indicam que o smartphone irá oferecer um sensor principal, uma ultra grande angular de 48 MP e uma de telefoto de 64 MP com zoom ótico x3x.

Estima-se que o OnePlus Open possa ser anunciado no próximo dia 19 de outubro.