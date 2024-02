Reino Unido está cada vez mais perto de proibir os telemóveis nas escolas

A utilização dos telemóveis no espaço escolar tem sido um dos muitos temas debatidos nos últimos tempos em vários países. E de acordo com as mais recentes notícias, o Reino Unido deu recentemente mais um passo importante para proibir os telefones nas escolas.

Como sabemos, nas escolas é mais do que comum vermos os alunos agarrados aos seus telemóveis, seja a explorarem as redes sociais, a verem vídeos, a tirarem fotografias, etc. Mas esta realidade tem sido altamente discutida pois vários pais, professores e direções de agrupamentos de escolas querem tentar impôr limites ou banir por completo estes equipamentos das escolas.

Reino Unido está mais perto de proibir os telemóveis nas escolas

Segundo as notícias mais recentes o governo do Reino Unido deu agora mais um passo em direção à proibição dos telemóveis nas escolas, seguindo assim as pisadas de outros territórios como a França e a Itália, que restringiram a proibição dos telefones durante as aulas.

Embora algumas escolas britânicas já contem com algumas políticas de restrição dos telefones, estas novas diretrizes apertam ainda mais o cerco aos dispositivos móveis em ambiente escolar. De acordo com um comunicado emitido pela secretária de Estado da Educação do Reino Unido, Gillian Keegan, "trata-se de alcançar clareza e consistência na prática, apoiar diretores e líderes e dar confiança aos funcionários para agir. [...] As crianças de hoje estão a crescer num mundo cada vez mais complexo, e a viverem as suas vidas online e offline. Isto apresenta muitas oportunidades interessantes - mas também desafios. Ao proibir os telemóveis, as escolas podem criar ambientes seguros e calmos, livres de distrações, para que todos os alunos possam receber a educação que merecem".

O governo britânico pretende que cada escola crie as suas próprias políticas, mas define medidas abrangentes. Por exemplo é definida a proibição total de telemóveis nas instalações escolares. Por outro lado, como se reconhece que os alunos querem usar os equipamentos quando vão e vêm da escola, a opção é então que os alunos entreguem os seus telemóveis assim que cheguem à escola.

Já os alunos que mantenham os telefones nos cacifos, não os podem usar durante a escola, nem mesmo nos intervalos. É ainda recomendado que se ensine os alunos sobre o potencial impacto prejudicial que os telefones têm entre os jovens, especialmente ao nível da saúde mental.

Por fim, é indicado que, caso queiram contactar os filhos, os pais devem ligar para a escola, em vez de para o telemóvel pessoal dos alunos. Os pais devem ainda abordar as regras e riscos do telefone e Internet com os filhos em casa.