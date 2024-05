Samsung vendeu 3 mil milhões de smartphones nos últimos 10 anos, batendo Apple e Xiaomi

A Samsung e Apple iniciaram a sua batalha em 2010, quando a gigante sul-coreana, então fornecedora da Apple, lançou um produto semelhante ao iPhone na sua linha Galaxy. Desde então, as duas marcas competem pelo título de maior empresa no mercado de smartphones. A diferença entre elas é grande e em 14 anos muito se passou.

Nos valores atuais, cada uma das marcas detém cerca de 20% de quota do mercado. Embora ambos os gigantes da tecnologia tenham dispositivos da mais alta qualidade e contem os seus utilizadores na casa dos mil milhões, a Samsung superou a Apple na venda de smartphones durante anos.

Segundo uma análise recente, a Samsung vendeu quase três mil milhões de smartphones na última década, 33% a mais que a Apple e mais que Xiaomi, Huawei e Vivo juntas. Curiosamente, a gigante sul-coreana criou esta enorme diferença nas vendas, apesar destas caírem continuamente entre 2014 e 2022.

Em 2014, um dos melhores anos para as vendas da linha Galaxy, a Samsung vendeu 292,3 milhões dos seus smartphones em todo o planeta. No final de 2022, as vendas anuais da empresa caíram 18%, para 258 milhões.

Por outro lado, as vendas anuais da Apple aumentaram neste período. Entre 2014 e 2015, as vendas do iPhone subiram 20% e atingiram as 231 milhões de unidades. Após quatro anos de declínio e com as vendas anuais a caírem para 190 milhões de unidades em 2019, as vendas de smartphones da Apple explodiram. Desde 2019, as vendas globais do iPhone aumentaram 22% e atingiram 231,8 milhões no ano passado.

A quota de mercado da Samsung caiu significativamente nos últimos dez anos, principalmente devido ao surgimento dos concorrentes chineses Xiaomi, Vivo e Oppo. No primeiro trimestre de 2024, a gigante sul-coreana detinha 20,8% do mercado global de smartphones, abaixo dos 30,7% no primeiro trimestre de 2014.

Ao contrário da sua maior rival, a Apple viu a sua quota de mercado aumentar 2% neste período, atingindo 17,3% no primeiro trimestre deste ano. A Xiaomi está agora próxima da Apple, com uma quota de mercado de 14,1% nos primeiros três meses do ano, ou três vezes mais do que há uma década. Os fabricantes chineses Transsion e Oppo seguem com 9,9% e 8,7% de participação de mercado em 2024, respetivamente.