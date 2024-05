Solução do PC Manager da Microsoft para falhas do Windows 11 é a pesquisa no Bing

Ainda que rejeite algumas apps para tratar de problemas no Windows 11, a Microsoft tem as suas soluções. Uma das mais conhecidas é o PC Manager, que procuram melhorar o desempenho do sistema da Microsoft. Esta ferramenta mostra agora a solução para os problemas. Bastará ativar a pesquisa Bing no Edge.

Bing, a solução para falhas no Windows 11

A Microsoft parece não perder tempo no que toca a promover os seus produtos, os seus sistemas e as suas apps. Estas propostas ajustam-se normalmente de forma única ao que a gigante do software oferece, sendo uma mais-valia. É por isso normal ver publicidade em apps a promover as propostas próximas.

Isso parece estar agora a acontecer com o PC Manager da Microsoft. Esta app é dedicada a melhorar o desempenho do Windows 11, procurando pontos de melhorias e alterações feitas ao sistema. Estas partem de uma base bem conhecida e avaliam os pontos principais do sistema operativo da Microsoft.

Uma publicação recente no Reddit veio mostrar uma situação que deixou muitos utilizadores incrédulos, pela sua falta de lógica. Esta parece tentar promover a utilização da pesquisa Bing no Windows 11, detetando a sua alteração como um problema, algo que não deveria ser sequer marcado como uma situação anómala.

PC Manager da Microsoft com falsos alertas

O PC Manager da Microsoft deverá procurar situações anormais na configuração do Windows 11 e alertar os utilizadores. A mudança do mecanismo de pesquisa padrão no browser do sistema não pode e não deve ser identificada como uma falha que necessite de ser corrigida para melhorar o sistema operativo.

Este comportamento parece ser mais uma forma da Microsoft garantir que os utilizadores voltam para os seus serviços e propostas. As propostas têm surgido na forma de publicidade, mas a Microsoft parece agora ter tomado uma nova abordagem.

Curiosamente, a própria Microsoft lançou recentemente uma atualização ao Windows 11 que dificulta mudar algumas apps e o browser está entre elas. Agora, com esta aparentemente nova posição, volta a mostrar que está apenas preocupada em disseminar as suas propostas a qualquer custo.