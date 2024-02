Microsoft traz para a sua loja de apps uma proposta única para gerir o Windows 11

A par do Windows 11, a Microsoft desenvolve algumas apps dedicadas à sua gestão e à sua utilização. Estas são talhadas para oferecerem o máximo ao utilizador e otimizarem o sistema operativo. A mais recente destas acaba de chegar à loja de apps da Microsoft e pode em breve ser usada por todos.

O Microsoft PC Manager protege o PC de maneira silenciosa e confiável. Esta é uma ferramenta de segurança para o desktop lançada oficialmente agora e colocada na loja de apps da gigante do software para ajudar os utilizadores a gerir o Windows 11.

Integra o mecanismo antivírus do Windows 11, construindo de forma abrangente um sistema de proteção do computador. Segue os conceitos-base da Microsoft: simplicidade, fluência, quase nativo, eficiente e seguro e puro sem perturbações.

Com base nos pontos problemáticos do utilizador, fornece uma proposta completa para a solução de problemas de computador, abordando questões como adulteração mal-intencionada do sistema, espaço insuficiente no computador, atraso do sistema e pop-ups excessivos, criando uma experiência nativa do sistema Windows para os utilizadores.

As funcionalidades mais importantes do Microsoft PC Manager são as seguintes:

PC Boost: Limpar o sistema e libertar espaço. Aumentar o desempenho do seu PC.

Gestão de armazenamento: Limpeza geral no PC e gerir arquivos grandes.

Verificação antivírus: Utilizando o mecanismo de vírus Microsoft Defender, identifica riscos desconhecidos, garantindo a segurança do computador.

Verificação de integridade: encontra e corrige problemas rapidamente. Digitaliza e elimina ameaças com um clique.

Caixa de ferramentas: Mais inteligente e eficiente, entende melhor as necessidades.

Depois de muito tempo em testes dentro da gigante do software, e mesmo para alguns utilizadores, o Microsoft PC Manager chegou finalmente à loja de apps da Microsoft. Esta está já lançada nesta plataforma e dentro de dias poderá ser usada por todos.

Com esta proposta todos os utilizadores do Windows 11 podem agora gerir de forma muito mais completa o sistema. Esta app consegue unir num único ponto várias entradas associadas e assim ter uma oferta única no que toca ao controlo detalhado do sistema da Microsoft.