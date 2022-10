A Microsoft tem procurado melhorar o desempenho do Windows, criando para isso novas funcionalidades, muitas delas a funcionarem de forma quase silenciosa. São pequenas alterações, que tornam o sistema mais fluido e naturalmente mais simples de usar.

Como gosta de dar aos utilizadores algum controlo, criaram agora a app PC Manager, que concentra tudo o que é necessário. Esta é uma app da Microsoft que em breve será acessível e todos e que permite que seja possível tirar ainda mais do Windows

A ferramenta para tirar mais do Windows

Apesar de ter presente tudo o que os utilizadores necessitam para controlar o Windows, estas ferramentas estão espalhadas pelo sistema da Microsoft. Esta dispersão torna complicado ter um controlo total e concentrado, como deve ser.

É assim que surge a app PC Manager, que dá ao utilizador uma visão baseada em 2 pilares. Falamos do sistema e da segurança, onde cada um tem vários elementos acessíveis e que podem ser usados. Falamos da possibilidade de gerir o armazenamento, os processos e até as apps que estão no arranque.

PC Manager quer gerir o sistema da Microsoft

Na vertente da segurança, o PC Manager da Microsoft olha para o Windows e valida muitos elementos, desde as atualizações até aos processos e a sua usabilidade. Claro que o browser é outro elemento, e aqui a criadora do Windows quer a todo o custo que o Edge seja o padrão.

Uma grande vantagem desta app é mesmo a possibilidade destes elementos serem avaliados de forma constante. Ao mesmo tempo, e de forma isolada, os utilizadores podem a qualquer momento avaliar o estado de cada um destes elementos e até alterar definições ou ser encaminhado para as opções nas Definições.

Saiba como aceder a esta nova app de gestão

O PC Manager da Microsoft está ainda em desenvolvimento e a ser preparado para ser lançado de forma global. Por agora, e para quem quiser testar esta solução no Windows, só tem de aceder e descarregar a versão atual que ainda é uma beta.

Esta é uma ferramenta que irá mudar o Windows e como este é gerido. Muitos equiparam-na ao CCleaner e outras ferramentas de limpeza dos sistemas, mas a verdade é que vai mais longe e integra-se de forma muito maior com o sistema da Microsoft, como é esperado e até natural.