Windows 11: Windows Hello não funciona no escuro? A Microsoft explica porquê

Quem usa o reconhecimento facial do Windows Hello para desbloquear o PC com Windows 11, já deve ter reparado numa péssima novidade. Esta forma de autenticação tem andado um pouco mais instável nos últimos tempos. Não é motivo para preocupação e há muitos mais a queixarem-se. A Microsoft, entretanto, já veio explicar o que se passa.

Windows Hello deixa de funcionar no escuro

As publicações de utilizadores que se queixam de problemas de reconhecimento facial no Windows Hello começam a aparecer em toda a Internet, principalmente no Reddit. Dizem que estes problemas são particularmente comuns em ambientes escuros. A Microsoft está ciente disso e indicou que não se trata de um bug, mas sim de uma nova funcionalidade.

Conforme relatado, esta mudança no comportamento do módulo de reconhecimento facial do Windows Hello foi relatada pela primeira vez em abril. Aconteceu pouco depois de a Microsoft ter lançado o Patch Tuesday. É por causa desta atualização que o módulo já não funciona tão bem como antes. A Microsoft também indicou isso nas notas de lançamento do patch.

"Após a instalação desta ou de uma atualização posterior do Windows, para maior segurança, o reconhecimento facial do Windows Hello exige que as câmaras a cores vejam um rosto visível durante o login". Esta informação pode ler-se na lista de alterações feitas por esta atualização.

Microsoft explica a alteração no Windows 11

Concretamente, esta alteração na operação reforça a segurança do reconhecimento facial do Windows Hello. Até agora, este reconhecimento facial dependia exclusivamente de sensores infravermelhos responsáveis ​​por criar um varrimento 3D do rosto. Estes sensores, que funcionam em ambientes escuros, permitiram que o reconhecimento facial do Windows Hello funcionasse mesmo no escuro.

Infelizmente para os utilizadores, foi recentemente descoberta uma grande falha de segurança (CVE-2025-26644) que afeta o módulo. Para a corrigir, a Microsoft teve de modificar o funcionamento do Windows Hello, exigindo, além da digitalização 3D, que o rosto fosse visível, a cores, através da webcam.

Quem não consegue utilizar o desbloqueio facial do Windows Hello no escuro tem uma solução, que não é perfeita, mas funciona. Envolve desativar a câmara Web no Gestor de Dispositivos do Windows 11. Sem uma webcam, dependerá exclusivamente dos sensores infravermelhos disponíveis para autenticar. No entanto, o PC terá de ficar sem a webcam, ou reativá-la durante as videochamadas.