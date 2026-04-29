Microsoft faz as pazes com a OpenAI mas perde a maior vantagem da IA

Seis anos após o início da aliança, a Microsoft e a OpenAI mudaram oficialmente a sua parceria. Num comunicado divulgado agora, as duas empresas anunciaram uma revisão abrangente do acordo. Esta revisão encerra a relação exclusiva que anteriormente ligava as tecnologias OpenAI à plataforma de cloud Azure da Microsoft.

Microsoft faz as pazes com a OpenAI

Esta mudança significativa, apresentada como a "próxima fase" lógica da parceria entre as duas empresas, remodela o panorama da corrida global à IA. Para justificar esta evolução, a OpenAI cita o "ritmo acelerado da inovação ". A Microsoft começou a investir na OpenAI em 2019, injetando dezenas de milhares de milhões de dólares.

Com a evolução do acordo, a OpenAI conquista uma liberdade sem precedentes em relação à Microsoft. A startup pode agora distribuir os seus modelos e produtos em qualquer infraestrutura de cloud, como Amazon Web Services, Google Cloud e muitas outras. A Microsoft, no entanto, continua a ser o principal parceiro de cloud do ChatGPT.

Os novos produtos da OpenAI serão lançados inicialmente no Azure, a menos que a Microsoft não os consiga alojar ou não esteja disposta a fornecer a capacidade necessária. A gigante tecnológica está a trocar a exclusividade por uma prioridade simples. O acordo altera também fundamentalmente a relação financeira entre as duas empresas.

Parceria perde exclusividade em muito da IA

A Microsoft pagava à OpenAI uma percentagem da receita gerada pela IA. Isso já não acontece. A OpenAI continuará a pagar à Microsoft uma percentagem das suas próprias receitas até 2030. Do ponto de vista financeiro, o acordo reflecte a crescente força da OpenAI, que pode agora operar independentemente do seu investidor. Este pagamento é independente dos avanços tecnológicos da OpenAI e está sujeito a um limite máximo.

Do ponto de vista legal, a Microsoft mantém uma licença para utilizar a propriedade intelectual da OpenAI nos seus modelos e produtos até 2032. Esta licença simplesmente deixou de ser exclusiva. A Microsoft pode continuar a integrar as tecnologias da OpenAI nos seus produtos, e provavelmente continuará a fazê-lo, mas já não pode impedir a startup de oferecer as mesmas inovações aos seus concorrentes.

Isto marca uma viragem para a indústria da IA ​​e para a estratégia da Microsoft. A empresa tinha construído grande parte da sua estratégia de inteligência artificial com base nesta exclusividade e na sua relação privilegiada com a empresa que desenvolveu o ChatGPT. Ao perder este monopólio, a gigante de Redmond vê a sua vantagem competitiva desaparecer. Os mercados financeiros reagiram rapidamente de forma negativa.