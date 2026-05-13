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Família acusa ChatGPT de incentivar mistura fatal de drogas

· Inteligência Artificial 7 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. eu says:
    13 de Maio de 2026 às 15:05

    mais uma prova de que a IA não tem capacidades de subistituir nenhum trabalho humano

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    13 de Maio de 2026 às 15:19

    Por momentos pensei que a família ia perguntar o motivo do filho se ter virados para as drogas, mas afinal é mais fácil enfiar a cabeça na areia.

    Com todo o respeito pela dor desta família, mas não repararam nos sinais do filho?

    Responder
  3. Matheus says:
    13 de Maio de 2026 às 15:24

    Pra começo de conversa, nem era pra usar drogas.

    Responder
  4. Sea says:
    13 de Maio de 2026 às 15:51

    E se ele tivesse lido essa recomendação num forum random online? A família também ia processar esse user pelo post malicioso?
    Acho que estamos a cair na estupidez de apontar o dedo quando o erro aqui é o consumo de drogas…

    Daqui a nada estamos a processar as marcas de carros porque o carro não impediu o atropelamento de uma pessoa…

    Aqui a culpa é sempre do utilizador, quer seja IA ou não!
    Percebo que o comportamento do ChatGPT poderia ser outro, no entanto, não foi o chat a tomar a decisão de o colocar em drogas…

    Responder
  5. Feliz100Ti says:
    13 de Maio de 2026 às 16:16

    Isso é a mesma coisa que esfaquear alguém e dizer que a culpa é do fabricante da faca…

    Responder
  6. Jose says:
    13 de Maio de 2026 às 16:27

    A desculpa estúpida para atribuir a responsabilidade a outros! O que o filho deles andava a fazer nas drogas? Não seria para crescer, aprender e tornar-se num cidadão útil de certeza! Eles que se olhem primeiro ao espelho!

    Responder

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