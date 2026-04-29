MEGA PROMO 48h: Até -90% em Alojamento e WordPress

Alojamento Web vs Alojamento WordPress
Alojamento Web
Ideal para quem procura flexibilidade e maior controlo técnico.
- Permite diferentes tecnologias (HTML, PHP, etc.)
- Compatível com WordPress e outras soluções
- Maior liberdade de configuração
Ver Planos Alojamento Web desde 0,70€/mês
Alojamento WordPress
Indicado para quem quer rapidez e simplicidade.
- WordPress pré-configurado
- Instalação com 1 clique
- Ferramentas com Inteligência Artificial
- Otimizado para performance e SEO
Ver planos Alojamento WordPress desde 0,85€/mês
Crie o seu site em menos de 1 hora
O processo é simples:
- Escolher o plano (Alojamento Web ou WordPress)
- Registar o domínio .pt gratuito
- Instalar o site com 1 clique
- Personalizar com templates ou ferramentas de IA
Em menos de uma hora, pode ter um site online e funcional.
Esta promoção é ideal para empreendedores que querem lançar projetos com baixo investimento, pequenas empresas que precisam de estabelecer a sua presença online, freelancers que necessitam de portfólios ou páginas de serviços profissionais, criadores de conteúdo e bloggers que procuram uma plataforma para partilhar o seu trabalho, bem como lojas online que funcionam com base em WordPress e WooCommerce.
Oferta para lançamento do seu site
- Alojamento Web ou Alojamento WordPress desde 0,70€/mês
- Domínio .pt grátis no primeiro ano
- Certificado SSL incluído
- Configuração rápida e simples
Tecnologia incluída
Mesmo com preço promocional, os planos incluem tecnologia preparada para desempenho e estabilidade:
- LiteSpeed e armazenamento NVMe para maior velocidade
- Certificado SSL incluído
- Proteção contra malware
- Backups automáticos
- Ferramentas com Inteligência Artificial
- Suporte técnico especializado
Aproveite a promoção antes que termine e coloque o seu projeto online hoje a partir de 0,7€/mês em dominios.pt.