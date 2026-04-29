MEGA PROMO 48h: Até -90% em Alojamento e WordPress

Se está a pensar criar um site, seja um blog, site institucional ou loja online, há uma coisa que precisa de saber: Este é o momento mais barato para o fazer.

A Dominios.pt está com uma campanha limitada com até 90% de desconto, tanto em Alojamento Web como em Alojamento WordPress, com planos desde 0,70€/mês. Mas atenção: esta promoção é válida apenas até ao final do mês.

O que torna esta promoção uma oportunidade real

Não se trata apenas de preço. Trata-se de conseguir lançar um site com uma base profissional, praticamente sem investimento inicial. Para além do desconto até 90% em Alojamento Web ou WordPress, esta promo inclui:

Domínio .pt grátis durante 1 ano

.pt grátis durante 1 ano Certificado SSL incluído

SSL incluído Infraestrutura otimizada e pronta a usar

Esta campanha elimina as principais barreiras:

Entrada com custo reduzido desde 0,70€/mês

Domínio incluído no primeiro ano

Segurança integrada sem custos adicionais

Configuração simples, sem necessidade de conhecimentos técnicos

Resultado: consegue passar da ideia para um site online no próprio dia!