Google nega que Gmail usa os seus e-mails para treinar a IA

A Internet é um terreno fértil para a partilha de ideias, mas nem sempre com um fundo de verdade. As notícias falsas e a informação (propositadamente) errada existem e têm impacto. Para lutar contra esse cenário, a Google veio agora a público negar que o Gmail usa os e-mails para treinar a sua IA.

Gmail não usa e-mails para treinar a IA

A Google está a rebater publicações virais nas redes sociais e artigos de alguns meios de informação. Estes alegam que a empresa alterou a sua política de utilização de mensagens e anexos do Gmail para treinar modelos de IA. Vão mais longe e garante que a única forma de optar por não participar é desativando “recursos inteligentes” como a verificação ortográfica.

As publicações virais afirmam que é necessário desativar estes “recursos inteligentes” do Gmail. A razão para isso é o evitar que os e-mails dos utilizadores sejam utilizados para treinar IA. Claro que a Google refuta essas acusações, afirmando que não utiliza o conteúdo dos seus e-mails para formação em IA.

Mas a porta-voz da Google, Jenny Thomson, veio a público garantir que “estas publicações e estas informações são enganadoras – não alterámos as definições de ninguém, os Recursos Inteligentes do Gmail já existem há muitos anos e não usamos o conteúdo do Gmail para treinar o nosso modelo de IA Gemini”.

Google nega todas as informações que surgiram

De qualquer forma, talvez seja interessante verificar novamente as definições. Há quem avance ter desativado alguns dos Recursos Inteligentes, mas foram reativados posteriormente. Em janeiro, a Google atualizou as definições de personalização dos Recursos Inteligentes, permitindo desativá-los para o Google Workspace e para outros produtos Google (como o Maps e o Wallet) independentemente uns dos outros.

Além de funcionalidades como a verificação ortográfica, ativar as funcionalidades inteligentes do Gmail permite funcionalidades como acompanhar encomendas ou adicionar voos ao seu calendário com facilidade. Ao ativar a funcionalidade no Workspace, concorda em permitir que o Google Workspace utilize o seu conteúdo e atividade do Workspace para personalizar a sua experiência na plataforma.

Esta informação é clara por parte da Google e está de acordo com a página de definições. No entanto, e segundo a gigante das pesquisas, isto não significa entregar o conteúdo dos e-mails dos utilizadores do Gmail para o treino de IA.