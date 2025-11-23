E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o Huawei Pura 80 Ultra, os novos Bose QuietComfort Ultra, o conjunto energético Bluetti Apex 300 + B300K, falámos do que vimos nos laboratórios OPPO, e muito mais.

A e-Platform 3.0 da BYD, lançada em 2021, foi desenvolvida especificamente para veículos movidos a novas energias, com o objetivo de redefinir a experiência de condução. O pilar desta plataforma é a "integração", um conceito que permitiu à BYD estabelecer novos padrões na indústria. Conheça tudo sobre a tecnologia.

A independência energética é hoje um tema central. Cada vez mais utilizadores procuram soluções que reduzam a dependência da rede elétrica, aproveitem energia solar e ofereçam segurança em falhas. A BLUETTI destaca-se neste segmento, e o conjunto Apex 300 + B300K reforça essa posição tecnológica.

Dando continuidade à visita que o Pplware fez à OPPO, queremos agora mostrar o foco que esta marca está a dar na qualidade. Não se limita a lançar equipamentos, mas foca-se em garantir a máxima qualidade destes e dos materiais presentes. Para isso, e como vão poder ver, os testes a cada componente são exaustivos e procuram encontrar a perfeição.

De entre os vários efeitos da Inteligência Artificial (IA), um novo estudo destaca um particularmente curioso: eliminando o conhecido efeito Dunning-Kruger, a tecnologia faz com que todas as pessoas que a utilizam sobrestimem as suas competências.

A TCL, pioneira em tecnologia de ecrãs e dispositivos conectados, incluindo smartphones e tablets, está a liderar o caminho com as suas soluções de banda larga de nova geração baseadas em Inteligência Artificial (IA) e soluções abrangentes de cibersegurança, apresentou vários produtos no evento Network X 2025.

Investigadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) criaram dispositivos eletrónicos microscópicos e sem fios que viajam pela corrente sanguínea e se implantam em regiões específicas do cérebro. Uma vez aí, conseguem fornecer estimulação elétrica.

A Google revelou o Gemini 3, o seu modelo de IA mais avançado até à data. Mais poderoso do que nunca, compreende melhor textos, imagens e vídeos, automatiza tarefas complexas e supera todos os padrões de referência. Esta é a resposta lógica da gigante das pesquisas ao ChatGPT 5.1.

Perante robôs humanoides que voam, conduzem e andam, a Caltech criou uma máquina capaz de combinar essas valências. Como um verdadeiro "transformer", o sistema é composto por um robô e um drone, que se adaptam a várias necessidades e respondem a diversos desafios.

Combinando o ADN da Porsche com tecnologia pioneira, a fabricante apresenta o seu modelo de produção "mais potente de todos os tempos". O Cayenne está a receber duas versões totalmente elétricas, proporcionando dinâmica, confiança e conforto.

A XPENG, uma das líderes globais em veículos elétricos inteligentes, apresentou os seus mais recentes modelos, o SUV de referência XPENG G9 e o novo SUV Coupé 100% elétrico, o XPENG G6. Estes veículos representam uma importante renovação na gama da marca, focando-se em elevar os padrões de velocidade de carregamento, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Com a mobilidade cada vez mais presente, importa ter ferramentas que proporcionem o melhor conforto. É lógico investir nuns bons auscultadores, com ANC e conforto. A Bose revelou os Bose QuietComfort Ultra (Gen 2) que agora avaliamos. Venha conhecer e saber o que oferece no som, mas principalmente no cancelamento do ruído e bateria.

A Huawei é ainda uma marca ativa no mercado dos smartphones, com propostas excelentes. A prova disso é o novo Huawei Pura 80 Ultra, um dos smartphones mais avançados em fotografia. Hoje trazemos a sua análise e a certeza que é um dos mais avançados neste campo. Conheça o Huawei Pura 80 Ultra, equipado com sensor de 1 polegada, zoom periscópico duplo e processamento de imagem de topo.

A Huawei está com uma presença cada vez mais forte no campo do áudio, com propostas para todos os bolsos. Os mais recentes dispositivos são os Huawei Freebuds 7i, que mostram que não precisamos de pagar muito para ter qualidade. Este garantem que por menos de 100 euros temos já bom ANC e som de qualidade.