Análise: BLUETTI Apex 300 + B300K, potência modular e inteligência energética para a casa

A independência energética é hoje um tema central. Cada vez mais utilizadores procuram soluções que reduzam a dependência da rede elétrica, aproveitem energia solar e ofereçam segurança em falhas. A BLUETTI destaca-se neste segmento, e o conjunto Apex 300 + B300K reforça essa posição tecnológica.

Esta proposta combina uma central de energia doméstica de alto desempenho com uma bateria de expansão, oferecendo potência, autonomia e uma flexibilidade difícil de igualar. Mais do que uma simples estação de energia, o sistema foi pensado como o núcleo de um ecossistema doméstico inteligente, preparado para crescer e adaptar-se às exigências de cada utilizador.

Para que serve o conjunto BLUETTI Apex 300 + B300K?

Uma power station modular como esta pode ser usada em múltiplos cenários. Em contexto doméstico, pode atuar como fonte de energia de emergência durante cortes de luz, mantendo operacionais aparelhos essenciais como frigoríficos, routers, iluminação, bombas de calor ou sistemas de alarme.

Em atividades ao ar livre, pode garantir energia para ferramentas elétricas, equipamentos de campismo, sistemas de som, pequenos eletrodomésticos e até equipamentos médicos sensíveis. A portabilidade não é o seu ponto mais forte, mas a modularidade e a autonomia tornam-na uma excelente alternativa a geradores convencionais.

Com o módulo adicional B300K, o sistema ganha uma dimensão completamente diferente, permitindo expandir a capacidade energética e funcionar como reserva principal de energia numa habitação moderna, alimentada por painéis solares.

Design e construção

A BLUETTI mantém aqui a mesma filosofia de design que a tem distinguido: estrutura robusta, formato compacto e acabamentos industriais de alta qualidade. O Apex 300 apresenta um corpo sólido, com pegas ergonómicas e ventilação otimizada, pensado para uso intensivo e duradouro.

Os materiais são resistentes, com chassis metálico e painéis em plástico reforçado. O peso da unidade principal ronda os 38 kg, o que demonstra a densidade energética e o sistema de refrigeração ativo integrado. O módulo de expansão B300K segue a mesma estética, ligando-se de forma direta e segura através de conectores dedicados, sem necessidade de cabos adicionais.

O conjunto é visualmente coerente e transmite confiança, uma característica que distingue os equipamentos da BLUETTI face à concorrência direta.

Especificações e capacidades

O Apex 300 é alimentado por uma bateria LiFePO₄ (lítio-ferro-fosfato), com uma capacidade de 2,764 kWh. Esta tecnologia, mais estável e durável do que as tradicionais células NCM, garante uma vida útil superior a 6000 ciclos de carga sem degradação significativa da capacidade.

Com o módulo B300K, a capacidade total sobe para cerca de 5,528 kWh, oferecendo autonomia suficiente para suportar o consumo essencial de uma habitação média durante várias horas.

A potência contínua de saída é de 3840 W, com picos superiores (até 7680 W), o que significa que consegue alimentar equipamentos de maior exigência, desde eletrodomésticos até ferramentas de oficina. É possível ainda combinar várias unidades, expandindo a capacidade total um máximo de 58 kWh e potência de 11,52 kW, algo que transforma este sistema numa verdadeira alternativa a soluções de armazenamento fixas.

Quanto à entrada solar, o Apex 300 suporta carregamento fotovoltaico com potência superior a 2400 W (ou 19,2 kW com combinações), permitindo a integração com painéis solares residenciais. Pode ainda ser recarregado via rede elétrica, gerador, veículo ou outras fontes DC compatíveis.

Interfaces e conectividade

A BLUETTI Apex 300 + B300K oferece 4 tomadas CA de 230 V. Se precisar de alimentar vários dispositivos em simultâneo, sem necessidade de adaptadores, pode recorrer ao BLUETTI Hub D1, que oferece 7 saídas DC de vários tipos.

O ecrã LCD frontal apresenta informação detalhada sobre a entrada, saída, estado de carga e modo ativo. Não é tátil, mas é nítido e legível em qualquer condição de luminosidade.

Tal como outros modelos recentes da BLUETTI, o Apex 300 é compatível com a aplicação móvel BLUETTI, disponível para Android e iOS. Através da ligação Wi-Fi ou Bluetooth, o utilizador pode monitorizar e controlar todas as funções principais, incluindo o estado das baterias, a potência em tempo real, as entradas solares e até agendar períodos de carga e descarga. A app também permite atualizar o firmware, garantindo que o sistema se mantém otimizado e seguro.

Utilização e desempenho

Apesar da sua complexidade técnica, a utilização é simples e intuitiva. O arranque é imediato através do botão Power, ativando todas as tomadas CA.

Nos testes práticos realizados, o Apex 300 mostrou-se eficiente e silencioso. O sistema de ventilação apenas entra em funcionamento sob cargas elevadas, mantendo níveis de ruído baixos. A potência disponível permite suportar sem esforço vários aparelhos domésticos em simultâneo, e o comportamento durante cargas súbitas é exemplar.

O carregamento via rede elétrica é rápido, atingindo 80% de carga em apenas 50 minutos (100% em 70 minutos). A entrada solar, se tiver a máxima capacidade disponível (2400 W), poderá recuperar 80% em apenas 55 minutos (100% em 75 minutos). Esta flexibilidade faz toda a diferença para quem pretende um sistema de backup estável e sustentável.

Modos de carregamento

Tal como outros modelos BLUETTI, o Apex 300 disponibiliza modos de carregamento ajustáveis às necessidades:

Modo Padrão: funcionamento normal, com equilíbrio entre desempenho e ruído.

funcionamento normal, com equilíbrio entre desempenho e ruído. Modo Turbo: prioriza a velocidade de carregamento e potência máxima de entrada (10 A ~ 2300 W).

prioriza a velocidade de carregamento e potência máxima de entrada (10 A ~ 2300 W). Modo Silencioso: reduz o ruído dos ventiladores e limita a potência (2 A ~ 560 W) para operação noturna ou ambientes interiores.

reduz o ruído dos ventiladores e limita a potência (2 A ~ 560 W) para operação noturna ou ambientes interiores. Modo Personalizado: permite escolher a corrente de carregamento, de 1 A a 10 A, ajustando a ventilação consoante a necessidade

Modos de operação

Um dos grandes destaques do Apex 300 é a função de UPS (Uninterruptible Power Supply). Em caso de falha de energia na rede, a unidade comuta para o modo bateria em apenas 20 milissegundos, assegurando continuidade imediata.

O utilizador pode escolher entre diferentes modos de operação a partir da app, podendo até configurar o botão Magic para o comportamento da sua preferência.

Autoconsumo: dá prioridade ao carregamento solar após a percentagem definida.

dá prioridade ao carregamento solar após a percentagem definida. Fonte de Backup: modo genérico UPS, carregar para estar pronta a alimentar.

modo genérico UPS, carregar para estar pronta a alimentar. Carga e Descarga Programada: Possível definir horários de carga e descarga, e permite configurar o SOC alto e baixo, ou seja, as percentagens inferior e superior a partir das quais há uma alteração de comportamento na prioritização da energia da rede e solar.

Possível definir horários de carga e descarga, e permite configurar o SOC alto e baixo, ou seja, as percentagens inferior e superior a partir das quais há uma alteração de comportamento na prioritização da energia da rede e solar. Personalizado: permite forçar o carregamento da rede, definir SOC e configurar horários de carga e descarga.

Todas estas possibilidades tornam o Apex 300 + B300K particularmente interessante para quem procura uma solução híbrida on-grid/off-grid, combinando segurança e eficiência.

É ainda possível utilizar o modo ECO, que permite definir o tempo até o fornecimento AC desligar quando está a ser consumida baixa potência (10 W a 40 W).

Expansão e integração doméstica

A expansão modular é um dos argumentos mais fortes deste sistema. Cada módulo B300K adiciona cerca de 2,7 kWh de capacidade, e a BLUETTI prevê a ligação de vários módulos em cadeia, recorrendo ao BLUETTI Hub A1. Assim, o utilizador pode começar com um conjunto básico e crescer gradualmente até atingir um sistema de armazenamento completo.

Esta escalabilidade faz sentido num contexto de transição energética: quem já tem painéis solares pode usar o Apex 300 como unidade de backup e, mais tarde, expandir para um sistema de autoconsumo integral.

A compatibilidade com inversores e sistemas híbridos é outra vantagem importante, permitindo integrar o conjunto em instalações domésticas mais complexas.

Vantagens e limitações

Entre os principais pontos fortes do BLUETTI Apex 300 + B300K destacam-se:

Potência contínua de 3840 W, ideal para uso doméstico e profissional.

Bateria LiFePO₄ com mais de 6000 ciclos de vida útil.

Capacidade expansível até cerca de 58 kWh.

Compatibilidade total com painéis solares e carregamento híbrido.

Controlo remoto via app com conectividade Wi-Fi e Bluetooth.

Tempo de resposta de UPS inferior a 20 ms.

Entre as limitações, o peso elevado e o custo total do conjunto, cerca de 2650 €, poderão afastar utilizadores casuais. É uma solução de investimento, pensada para quem procura autonomia energética real e qualidade de construção profissional.

A portabilidade é reduzida, mas é o preço a pagar pela capacidade e robustez que oferece.

Veredicto

O BLUETTI Apex 300 + B300K é uma proposta de elevado nível técnico, concebida para quem leva a sério a gestão energética doméstica. Combina potência, eficiência e escalabilidade de forma exemplar, integrando-se facilmente em sistemas solares ou atuando de forma independente como fonte de energia principal.

O conjunto destaca-se pela flexibilidade e pela atenção ao detalhe, desde a qualidade dos componentes ao software de controlo remoto. A autonomia é convincente, o desempenho é estável e a integração com energias renováveis coloca-o na linha da frente do segmento.

Não é um produto para todos os bolsos, mas é certamente uma das opções mais completas e sofisticadas que se podem adquirir atualmente para uso doméstico. A BLUETTI demonstra novamente porque é considerada uma das marcas mais inovadoras no campo da energia portátil e doméstica.

O conjunto BLUETTI Apex 300 + B300K está disponível na loja oficial europeia da marca por cerca de 2658 €, com IVA incluído, utilizando o código de desconto PPLWARE. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu, e a garantia é de 5 anos. A marca disponibiliza ainda acessórios dedicados e painéis solares compatíveis, que podem ser adquiridos em pacotes combinados para instalação completa.

O investimento é significativo, mas o valor tecnológico e a durabilidade justificam-no, especialmente para quem pretende uma solução de longo prazo.

BLUETTI Apex 300 + B300K

O Pplware agradece à BLUETTI a cedência do conjunto Apex 300 + B300K para análise.