Portugal: carregadores de elétricos já com mecanismos extra de segurança

Tal como revelámos aqui, os casos de roubo e vandalismo em postos de carregamento de veículos elétricos têm vindo a aumentar de forma preocupante em todo o país. Para colmatar tal situação, os operadores de postos de carregamento em Portugal estão já a aplicar mecanismos extra de segurança.

Postos elétricos com vários tipos de mecanismos de segurança

De acordo com a UVE, estão a ser já instalados nos postos de carregamento, mecanismos de segurança como CCTV, sensores e alarmes, proteções de cabos com tinta, traking GPS, kevlar e malha de aço, entre outros.

De relembrar que as motivações destes crimes variam. Na maioria dos casos, os ladrões visam o cobre existente no interior dos cabos, que possui valor de revenda nos mercados de sucata.

A UVE considera que esta situação exige uma resposta rápida e firme. Para a associação, deve ser ponderada a classificação dos postos de carregamento como infraestruturas críticas equiparadas a outras redes essenciais, como telecomunicações ou energia.

Essa alteração permitiria enquadrar os atos de sabotagem e furto no âmbito de crimes contra infraestruturas críticas, com agravamento das penas aplicáveise um efeito dissuasor mais eficaz.

Recorde-se que o Decreto-Lei n.º 22/2025, de 19 de março, já transpôs para a legislação nacional a Diretiva (UE) 2022/2557 sobre a resiliência das entidades críticas, o que torna este enquadramento legal particularmente oportuno e relevante.

A UVE defende ainda a criação de um programa nacional de apoio à proteção e recuperação de postos de carregamento.