Trump “não poderia importar-se menos” com o aumento dos preços dos carros devido às taxas

Com a European Automobile Manufacturers Association (ACEA) a avisar que as fabricantes europeias terão de repensar a sua estratégia, considerando as taxas de Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) esclarece que "não poderia importar-se menos" com o aumento dos preços dos carros que resultará da decisão recente.

De acordo com a diretora-geral da ACEA, o principal lobby automóvel da Europa, as taxas impostas pelo Presidente Donald Trump às importações de automóveis serão um duro golpe para os lucros de toda a indústria e, provavelmente, forçarão as fabricantes de automóveis a tomar medidas drásticas.

Na perspetiva de Sigrid de Vries, os direitos aduaneiros adicionais de 25%, que entram em vigor a 3 de abril, representam "uma enorme quantidade de dinheiro", pelo que as fabricantes tomarão "medidas para controlar os danos e atenuar os riscos".

Tomarão as suas próprias decisões estratégicas em matéria de carteira.

Conforme os dados, a Porsche e a Mercedes-Benz serão as mais afetadas pelo mais recente golpe comercial de Donald Trump, com as taxas sobre carros importados para os EUA a representar um impacto potencial de 3,4 mil milhões de euros.

Depois, a Ferrari, que fabrica todos os seus veículos em Itália, planeia aumentar os preços de alguns dos seus carros em até 10% nos EUA, absorvendo o impacto das taxas com outros modelos.

A empresa da Alfa Romeo e da Maserati, a Stellantis, advertiu que as taxas podem afetar os níveis de produção em Itália.

Segundo Sigrid de Vries, as taxas de Donald Trump causarão inflação e poderão implicar que as fabricantes de automóveis deixem de exportar certos modelos para os EUA.

Neste momento, os EUA são o segundo maior mercado para as exportações de automóveis europeus, depois do Reino Unido, com quase 750.000 carros novos fabricados na União Europeia exportados para o país, no ano passado, no valor de 38,5 mil milhões de euros.

A porta para novas conversas para uma solução negociada deve permanecer firmemente aberta, porque uma escalada da guerra comercial não é do interesse de ninguém.

Alertou a diretora-geral da europeia ACEA, à Bloomberg TV, na sexta-feira.

Trump não quer saber que as suas taxas resultem no aumento dos preços

Numa entrevista à NBC News, recentemente, foi perguntado a Donald Trump se tinha avisado os diretores-executivos das fabricantes de automóveis estrangeiras para não aumentarem os preços ao consumidor em resposta às novas taxas de 25%.

Não, eu nunca disse isso. Não me importo se eles aumentarem os preços porque as pessoas vão começar a comprar carros americanos.

Disse o Presidente americano, esclarecendo que, pelo contrário, espera que as fabricantes estrangeiras aumentem os preços, pois, dessa forma, "as pessoas vão comprar carros feitos nos EUA".

Segundo a Automotive News Europe, na mesma entrevista, Donald Trump terá repetido que "não poderia importar-se menos" com a questão do aumento dos preços.

Com as taxas a entrarem em vigor no dia 3 de abril, prevê-se que os preços dos automóveis aumentem em milhares de dólares, com os analistas do JPMorgan Chase & Co. a estimarem um aumento médio de 11%.