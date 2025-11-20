Bose QuietComfort Ultra (Gen 2): o novo rei do cancelamento de ruído?

Com a mobilidade cada vez mais presente, importa ter ferramentas que proporcionem o melhor conforto. É lógico investir nuns bons auscultadores, com ANC e conforto. A Bose revelou os Bose QuietComfort Ultra (Gen 2) que agora avaliamos. Venha conhecer e saber o que oferece no som, mas principalmente no cancelamento do ruído e bateria.

Bose QuietComfort Ultra (Gen 2): silêncio em movimento

Quem testar e usar os novos Bose QuietComfort Ultra de segunda geração em diferentes cenários (deslocações de comboio, trabalho em open-space, cafés movimentados e até numa viagem curta de avião) tem uma certeza de imediato.

Estes auscultadores representam um dos níveis mais altos de cancelamento de ruído disponíveis no mercado. A Bose manteve a identidade histórica da linha QuietComfort, acrescentando melhorias subtis, mas relevantes que se fazem notar logo nos primeiros minutos de uso.

Especificações e construção: o que trazem os Ultra Gen 2

Os novos QC Ultra surgem com conectividade Bluetooth 5.4, suporte para SBC, AAC e aptX Adaptive, permitindo ligações estáveis e rápidas em vários dispositivos, incluindo a possibilidade de ligação multiponto.

A Bose mantém ainda a versatilidade com uma entrada USB-C que suporta áudio digital a 16 bit e com porta analógica de 2,5 mm. É algo que continua a agradar a quem gosta de alternar entre o modo sem fios e a ligação por cabo.

A bateria acompanha o ritmo dos dias mais longos, oferecendo cerca de 30 horas de autonomia com o cancelamento de ruído ligado, e podendo chegar às 45 horas se este for desativado. O carregamento rápido é outro ponto positivo. Bastam 15 minutos ligados ao carregador para garantir aproximadamente três horas de reprodução adicional. Isso revela-se bastante útil em dias de viagens mais longas.

O conforto merece destaque. As almofadas são macias e moldam-se suavemente à cabeça, enquanto o arco acolchoado distribui bem o peso, que ronda os 250 gramas. Ainda assim, e durante sessões prolongadas de trabalho, raramente se sente a necessidade de os tirar para descansar, algo que nem sempre acontece com auscultadores da concorrência.

O design é discreto, elegante e suficientemente resistente para o uso diário, complementado por um estojo rígido que facilita o transporte.

Experiência de utilização: silêncio em várias frentes

Conforto e ergonomia

A ergonomia mantém-se como uma das maiores forças da Bose. Ao longo dos teste, os QC Ultra Gen 2 mostraram-se particularmente confortáveis, tanto em sessões longas frente ao computador como em deslocações nos transportes, com vários níveis de ruído. A pressão aplicada na cabeça é equilibrada e nunca se torna incómoda, mesmo após várias horas de utilização contínua.

Cancelamento de ruído: o ANC no seu melhor

O cancelamento de ruído é, sem surpresa, o grande protagonista. A tecnologia ActiveSense utiliza um conjunto de microfones que ajusta o nível de ANC de forma automática ao ambiente. Na prática, isto significa que o burburinho de um café desaparece quase por completo, o ruído constante de um comboio torna-se apenas uma vibração distante e até conversas de escritório ficam praticamente inaudíveis.

Durante as mudanças repentinas de ambiente, sente-se ocasionalmente um ligeira quebra enquanto o ANC reajustava o seu nível, mas o fenómeno é breve e não compromete a experiência geral. Para quem viaja frequentemente ou simplesmente procura silêncio para trabalhar, este sistema mantém-se como um dos mais eficazes do mercado.

Qualidade de som: quente, envolvente e muito equilibrado

Em termos sonoros, os QC Ultra optam por uma abordagem calorosa e envolvente. Os graves têm presença sem exageros, os médios são naturais e as vozes surgem claras e bem definidas. A experiência ganha outra dimensão quando se ativa o Áudio Imersivo, que cria uma sensação de palco sonoro mais aberto e tridimensional, sobretudo em filmes e podcasts.

Ao ouvir música com o modo desativado, o perfil torna-se mais neutro, revelando um equilíbrio que funciona bem em praticamente todos os géneros.

Chamadas e microfones

Como esperado, os auscultadores podem e devem ser usados para chamadas telefónicas e reuniões online. A captura de voz revela-se bastante sólida, mesmo em ambientes ruidosos, com os microfones a conseguirem destacar a voz enquanto reduzem o ruído exterior. Quem trabalha em regime híbrido ou passa o dia entre reuniões vai certamente apreciar esta fiabilidade.

Autonomia e carregamento

A autonomia demonstrada nos testes foi muito próxima da anunciada pela marca. Com o ANC ativo e um uso misto entre música e chamadas, consegue-se aproximadamente 30 horas de utilização antes de precisar de recarregar. A possibilidade de continuar a usar os auscultadores enquanto carregam via USB-C também se mostrou prática em dias mais exigentes.

Para quem são os Bose QuietComfort Ultra?

Os Bose QuietComfort Ultra (2.ª geração) são recomendados a quem valoriza acima de tudo silêncio, conforto e uma qualidade de som envolvente. São perfeitos para quem passa longas horas em ambientes ruidosos, para quem viaja com frequência ou para quem procura simplesmente uma experiência sonora imersiva e agradável no dia a dia.

Enquanto auscultadores premium de uso diário destacam-se pela consistência, pela forma como simplificam cada ambiente e pela sensação de imersão que proporcionam. Para muitos utilizadores em Portugal, poderão muito bem ser os melhores companheiros de trabalho, lazer e viagem.

Bose QuietComfort Ultra (Gen 2)

Bose QuietComfort Ultra: galeria de imagens