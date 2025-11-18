TCL apresenta produtos com IA no Network X 2025

A TCL, pioneira em tecnologia de ecrãs e dispositivos conectados, incluindo smartphones e tablets, está a liderar o caminho com as suas soluções de banda larga de nova geração baseadas em Inteligência Artificial (IA) e soluções abrangentes de cibersegurança, apresentou vários produtos no evento Network X 2025.

Sob o tema “Inspire Broadband Connections with AI, o evento Network X 2025 representou uma evolução da conectividade centrada apenas na velocidade para uma conetividade orientada pela inteligência.

A par das inovações, a TCL expandiu também o seu portefólio de banda larga 5G de cenário completo, reforçando o sucesso do último ano para proporcionar conectividade contínua a operadores e utilizadores. Com estes avanços, a TCL demonstra novamente a sua liderança em IA e tecnologias 5G, moldando o futuro de uma conectividade mais inteligente, segura e sustentável.

Soluções de banda larga com IA: a próxima era da conectividade

À medida que a conectividade evolui para responder a cenários de utilização mais dinâmicos e complexos, com desafios como cobertura de sinal inconsistente e concorrência entre múltiplos dispositivos, a TCL está a redefinir o conceito de banda larga através das suas inovações impulsionadas por IA.

Conectividade sem falhas e segura com compatibilidade multi-plataforma e cibersegurança robusta

A TCL vai além do desempenho e da cobertura, apresentando dispositivos que combinam flexibilidade e segurança. Compatíveis com plataformas abertas como prplOS e RDK-B, os equipamentos TCL aceleram o desenvolvimento e a implementação de novas funcionalidades, reduzindo custos operacionais e respondendo a diferentes necessidades de negócio.

Portfolio completo da TCL: preparado para todas as necessidades

Como fornecedora líder de soluções de banda larga 5G, a TCL disponibiliza uma gama completa de produtos FBB, FWA, MBB e dispositivos wearable, recorrendo às tecnologias Wi-Fi 7, 5G-A e IA para construir um ecossistema de conectividade contínua, adaptado a diferentes cenários de utilização.

Entre as principais inovações do portefólio destacam-se: