Aeroporto de Zurique testa veículo autónomo para operações terrestres. Quais as vantagens?

Os avanços tecnológicos que vamos conhecendo procuram, na sua maioria, facilitar processos. Num claro exemplo disto, a Swissport International AG lançou um teste-piloto com um veículo autónomo no aeroporto de Zurique, na Suíça, visando facilitar as operações terrestres.

O Aeroporto de Zurique está a acolher um veículo autónomo para dar assistência nas operações terrestres. O teste-piloto foi lançado pela Swissport International AG, em parceria com a britânica Aurrigo, a principal empresa de assistência aeroportuária do mundo.

Conforme o comunicado oficial, a primeira fase da iniciativa envolve a introdução de uma plataforma de simulação digital e o teste de utilização de um veículo elétrico totalmente autónomo.

Numa fase posterior, serão efetuados testes ao vivo com robôs da Aurrigo.

De nome Auto-DollyTug, o veículo autónomo assume uma função de carga e descarga automatizada de contentores padrão (em inglês, unit load device - ULD) utilizados na aviação.

Se os testes forem bem-sucedidos, a Swissport e a Aurrigo planeiam alargar a iniciativa a outros aeroportos.

De acordo com o diretor-geral da Swissport, Warwick Brady, "ao integrar tecnologias autónomas nas nossas operações, estamos a redefinir a assistência em terra das companhias aéreas, melhorando a segurança, aumentando a eficiência e apoiando os objetivos de sustentabilidade das companhias aéreas e dos nossos parceiros aeroportuários em todo o mundo".

De facto, integrar veículos autónomos nas operações terrestres dos aeroportos facilitará tarefas como o transporte de bagagem e de passageiros, por exemplo, minimizando erros humanos, reduzindo os tempos de resposta e elevando a eficiência geral dos aeroportos.

Por outro lado, para os viajantes, mais eficiência significa embarques mais rápidos, menos atrasos e uma experiência de viagem mais tranquila.

Aeroporto de Zurique testa, também, nova forma de produzir energia solar

Posicionando-se na vanguarda da inovação, o aeroporto de Zurique está, também, a testar cercas solares verticais para a produção de energia.

O aeroporto suíço, que já utiliza painéis solares nos telhados, instalou painéis solares verticais numa vedação de segurança perto das suas instalações de aquecimento.

Pela sua verticalidade, os painéis solares geram energia de ambos os lados, captando a luz do sol durante todo o dia. Segundo divulgado, este design de dupla face, além de originais vedações funcionais, pode aumentar a produção de energia em 10 a 30% em comparação com os painéis planos tradicionais.

Nesta fase inicial, pretendemos ganhar experiência com sistemas solares verticais e avaliar se esta tecnologia pode ser adequada para outros locais, como áreas de estacionamento.

Informou Guido Hünil, diretor de energia e descarbonização do Aeroporto de Zurique.

O teste, que decorrer+á durante, pelo menos, um ano, para considerar as alterações sazonais da luz solar, integra um esforço mais amplo do aeroporto suíço para produzir mais eletricidade própria a partir de fontes renováveis.

Apesar de já conseguir que toda a eletricidade que compra seja produzida a partir de fontes renováveis, o aeroporto quer aumentar a sua própria produção solar em grande escala. O objetivo passará por aumentar quase 20 vezes a energia solar até 2040, em comparação com 2024.