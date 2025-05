Meta terá concorrência! Apple planeia lançar uns óculos inteligentes no próximo ano

O mercado dos dispositivos "wearable" poderá estar prestes a receber um novo concorrente de peso. A Apple, segundo informações recentes, está a preparar o lançamento dos seus próprios óculos inteligentes.

O que esperar dos óculos inteligentes da Apple

Mark Gurman, da Bloomberg, avançou que a Apple tem como meta disponibilizar os seus óculos inteligentes até ao final de 2026. Este dispositivo viria equipado com câmaras, microfones e altifalantes, permitindo ao utilizador interagir com a assistente virtual Siri.

Adicionalmente, os óculos suportariam funcionalidades como a reprodução de música, a realização de chamadas telefónicas e a receção de indicações de navegação passo a passo para um determinado local.

A Apple tem vindo a trabalhar há bastante tempo no seu objetivo final de criar verdadeiros óculos de realidade aumentada. Contudo, a empresa de Cupertino tem enfrentado diversos obstáculos para conseguir que as suas iniciativas no campo da inteligência artificial (IA) atinjam um nível de paridade com os seus rivais.

Estão previstos diversos anúncios relacionados com IA durante a WWDC 2025, que ocorrerá dentro de algumas semanas, mas alguns poderão ser recebidos com algum ceticismo, após o lançamento lento e, por vezes, conturbado da Apple Intelligence.

O panorama é competitivo neste setor

Entretanto, outras empresas já causaram impacto com óculos inteligentes alimentados por IA. A Meta, por exemplo, tem obtido um sucesso considerável com a sua parceria com a Ray-Ban. Recentemente, a Google revelou novos planos para os seus óculos de realidade mista Android XR, com uma demonstração durante o seu evento I/O no início desta semana.

Também a OpenAI está a entrar no segmento do hardware, graças à aquisição da startup de design io, de Jony Ive, embora ainda não tenha divulgado detalhes sobre os projetos planeados. O projeto da Apple parece assemelhar-se mais à opção da Meta do que ao modelo equipado com ecrã que a Google demonstrou, mas é provável que surjam mais especificidades em breve.

Enquanto a Apple se esforça para ter os óculos inteligentes prontos para o próximo ano, abandonou alguns outros projetos de wearables. De acordo com as fontes de Gurman, a empresa desistiu da ideia de um Apple Watch e de um Apple Watch Ultra equipados com câmara. No entanto, os AirPods com câmaras integradas parecem continuar em desenvolvimento.

