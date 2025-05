Tesla agora abre automaticamente vidros e bagageira quando o carro está submerso

Recentemente, em Tavira, um trágico acidente envolveu um veículo Tesla que caiu ao rio, resultando na morte de quatro jovens. De acordo com as informações disponíveis, o carro ficou parcialmente submerso e, possivelmente, os ocupantes não terão conseguido sair, uma vez que todas as portas permaneceram trancadas. Casos desta gravidade poderão ter contribuído para a Tesla reconhecer a necessidade de reforçar as suas medidas de segurança. Como resposta, a marca introduziu uma funcionalidade subaquática que abre automaticamente os vidros e a bagageira em caso de submersão.

Os veículos modernos estão cada vez mais equipados com tecnologias de segurança avançadas, e a Tesla lidera este campo. Uma funcionalidade de segurança essencial prende-se com o modo como os carros da Tesla reagem quando submersos. Em caso de paragem na água, os veículos estão programados para baixar os vidros e abrir a bagageira, aumentando assim as hipóteses de fuga dos ocupantes.

Apesar desta inovação representar um importante avanço na proteção dos passageiros, revela também uma realidade mais profunda: a verdadeira segurança numa situação destas não depende apenas da tecnologia - exige preparação humana, nomeadamente saber nadar.

Mecanismo de segurança subaquática da Tesla

A resposta da Tesla para o cenário, embora raro, de um veículo submerso é cuidadosamente pensada e potencialmente salvadora. Quando os sensores do carro detetam submersão, os vidros descem automaticamente e a bagageira abre-se.

Esta estratégia baseia-se no facto de que, após o veículo ficar submerso, a pressão da água torna extremamente difícil abrir as portas. Ao proporcionar rotas de fuga, a Tesla aumenta consideravelmente as hipóteses de os ocupantes escaparem nos segundos cruciais antes de uma possível falha total do sistema ou início de incêndios.

Embora esta funcionalidade represente um grande avanço, não substitui competências básicas de salvamento. Saber nadar é uma das capacidades mais importantes em emergências deste tipo.

Uma vez fora do veículo, os ocupantes terão de lidar sozinhos com o meio aquático — frequentemente perigoso e em condições ambientais adversas.

O afogamento continua a ser uma das principais causas de morte acidental em todo o mundo. Muitas vítimas não sabem nadar, entram em pânico e não conseguem salvar-se, mesmo tendo saído do veículo.

Saber manter a calma, flutuar e ter noções básicas de natação pode aumentar substancialmente as probabilidades de sobrevivência.

Importância da preparação do condutor

Além de saber nadar, o condutor deve estar preparado para reagir corretamente se o veículo entrar na água. Tentar abrir de imediato as portas é geralmente inútil devido à pressão exterior. Os vidros devem ser a via de fuga principal. A funcionalidade automática da Tesla ajuda, mas exige uma reação rápida dos ocupantes.

É igualmente recomendável manter um pequeno kit de emergência no veículo, com ferramentas como um martelo quebra-vidros, um cortador de cintos de segurança, entre outros. Em certos casos, os sistemas automáticos podem falhar ou não ativar a tempo.

A combinação de ferramentas adequadas e preparação permite aumentar substancialmente a probabilidade de sobrevivência.