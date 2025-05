OpenAI entra no mundo do hardware e adquire a io, empresa cofundada por Jony Ive

A OpenAI, conhecida pelos seus avanços pioneiros em inteligência artificial (IA), está a preparar uma entrada estratégica no universo do hardware. Este movimento é assinalado pela aquisição da io, a empresa cofundada pelo designer Jony Ive, numa clara aposta em moldar o futuro dos gadgets.

Uma aquisição estratégica pela OpenAI

A OpenAI confirmou um acordo para adquirir a io, a startup de dispositivos cofundada por Jony Ive, numa operação de quase 6,5 mil milhões de dólares.

Segundo informações avançadas pela Bloomberg, o negócio será concretizado exclusivamente através da troca de ações: 5 mil milhões de dólares correspondem à aquisição de 77% da empresa, sendo o restante valor proveniente de um investimento anterior de 23% que a OpenAI já havia realizado em 2024.

Jony Ive não foi apenas mais um designer na história da Apple. Integrado na empresa em 1992, colaborou de perto com Steve Jobs para dar forma a uma geração de produtos que se tornaram ícones: o iMac, o iPod, o iPhone, o iPad, o Apple Watch e até mesmo o controverso Magic Mouse, com a sua peculiar porta de carregamento na parte inferior.

A sua visão estética única definiu a linguagem de design da Apple ao longo de várias décadas.

Após a sua saída da Apple em 2019, Ive fundou o estúdio criativo LoveFrom. Posteriormente, foi cofundador da io. A equipa desta startup é composta por mais de 50 especialistas em hardware, software e processos de fabrico, muitos dos quais com um longo historial de colaboração. Estes talentos passarão agora a integrar a estrutura da OpenAI.

A transição para o desenvolvimento de hardware

Até ao momento, a OpenAI tem-se focado primordialmente no desenvolvimento de software. Ferramentas como o ChatGPT e os seus modelos de linguagem, como o GPT-4o, são fundamentalmente virtuais. Isto significa que a OpenAI não se aventurou diretamente na criação de dispositivos físicos, um cenário que agora se altera radicalmente.

De acordo com a carta divulgada por Sam Altman e Jony Ive no website oficial da OpenAI, a colaboração entre as duas partes iniciou-se há dois anos, de forma discreta, motivada por "amizade, curiosidade e valores partilhados". Dessas conversas iniciais emergiram ideias que, gradualmente, foram ganhando substância.

O objetivo primordial, asseguram, é criar uma nova família de produtos "que inspirem, capacitem e habilitem" os seus utilizadores.

Embora não tenham sido revelados pormenores concretos, prevê-se que o primeiro dispositivo resultante desta união seja apresentado em 2026. Em declarações à Bloomberg, Ive salientou que a tecnologia de consumo há algum tempo que não apresenta inovações significativas e que o público anseia por propostas verdadeiramente novas.

A equipa da io continuará a operar a partir dos seus escritórios em Jackson Square, São Francisco, mas já se encontra a colaborar com os engenheiros e designers da OpenAI. A LoveFrom, por sua vez, assumirá novas responsabilidades no design e na experiência de produto, tanto para o software como para os futuros dispositivos.

