E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos experimentar o novo Renault 4 E-Tech elétrico, falámos dos destaques da Google I/O 2025, do novo Xiaomi YU7, e muito mais.

A China anunciou um avanço significativo no campo da cibersegurança com a apresentação de um sistema de criptografia quântica. Este sistema, descrito como o primeiro do seu género a nível mundial, promete ser "impossível de piratear".

A China deu um passo significativo na sua ambição tecnológica e espacial com o lançamento dos primeiros 12 satélites da rede de computação orbital "Three-Body". Este projeto visa estabelecer a primeira super-rede de computação distribuída no espaço, especificamente concebida para aplicações de inteligência artificial (IA).

O nosso país foi, mais uma vez, o destino escolhido pela Renault para o primeiro contacto dinâmico com um dos modelos mais aguardados da marca: o Renault 4 E-Tech elétrico. Com a Ericeira como palco, a marca francesa está a dar a conhecer de muito perto este que não é apenas um automóvel, mas um símbolo de mudança e liberdade.

A Honor tem uma espécie de compromisso com os smartphones dobráveis finos e, aparentemente, vai manter-se fiel a isso. Pelo menos, segundo um executivo da empresa, que partilhou que o próximo dobrável "continuará a ser o mais leve e mais fino" do mercado.

A BLUETTI acaba de revelar a sua mais recente estação de energia portátil, a Apex 300, que promete transformar o conceito de energia de backup e mobilidade energética. Apresentada na plataforma Indiegogo, esta solução destaca-se pela versatilidade, potência escalável e um conjunto de funcionalidades que a tornam adequada para casa, autocaravanas e vida fora da rede.

Disponível no mercado nacional, o novo Hyundai INSTER traz consigo uma série de trunfos. Sabia que este citadino 100% elétrico tem disponível uma ampla variedade de acessórios que permitem que se adapte às diferentes necessidades de quem o conduz?

Investigadores alemães desenvolvem novo chip de IA, inspirado no cérebro humano, que consome até 100 vezes menos energia graças à sua arquitetura neuromórfica.

Num evento verdadeiramente focado na Inteligência Artificial (IA), a Google partilhou as mais recentes novidades em que esteve a trabalhar, no sentido de melhorar os vários produtos de que dispõe. Do Android ao Gemini, veja o que se destaca da Google I/O 2025.

A Tronsmart volta a dar música ao mundo com o lançamento da nova Halo 300, uma coluna portátil de alta potência pensada para festas, eventos ao ar livre e qualquer momento em que a animação seja prioridade.

A Logitech G anunciou hoje o lançamento dos seus novos auscultadores, os Logitech G522 Gaming Headset. Este novo produto integra a premiada série G5 e foi concebido para “elevar a tua experiência de jogo e a expressão pessoal”, conforme comunicado pela empresa.

"Esperávamos, desejávamos, conseguimos": o modelo mais acessível da BYD já está disponível em Portugal. A partir de 16.980 euros (+ IVA) , o BYD Dolphin Surf combina uma aparência desportiva com um habitáculo espaçoso e prático, ideal para a vida na grande cidade.

A dar os primeiros passos no mundo automóvel, a Xiaomi tem conseguido conquistar os clientes chineses. No 15.º aniversário da empresa, o diretor-executivo, Lei Jun, deu voz às novidades, especialmente ao YU7, um SUV elétrico que promete até 835 km de autonomia.

Os robôs humanoides podem servir fins recreativos e a prová-lo está a China que será, mais uma vez, anfitriã de um evento curioso: um combate mundial de boxe.

A Huawei não se contém na inovação e tem apresentado produtos verdadeiramente impressionantes - recorde-se do tri-dobrável que a marca lançou, recentemente. Recentemente, a empresa chinesa reforçou o seu catálogo de portáteis com uma proposta dobrável e muito fina. Conheça o MateBook Fold Ultimate Design.