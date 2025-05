Google I/O 2025: um ano recheado de novidades baseadas em IA

Num evento verdadeiramente focado na Inteligência Artificial (IA), a Google partilhou as mais recentes novidades em que esteve a trabalhar, no sentido de melhorar os vários produtos de que dispõe. Do Android ao Gemini, veja o que se destaca da Google I/O 2025.

Após um vídeo gerado por um modelo de IA, o Veo, totalmente construído para os criadores de conteúdo, a Google começou a apresentação de um largo leque de novidades.

Verdadeiramente focados na tecnologia do momento, os novos recursos levarão alguns dos produtos que já conhecemos ainda mais longe.

Chamado Google Beam e disponível algures durante este ano, o até agora conhecido como Project Starline utilizará um modelo de IA para transformar as vídeo-conferências em verdadeiras experiências 3D.

e disponível algures durante este ano, o até agora conhecido como Project Starline utilizará um modelo de IA para transformar as vídeo-conferências em verdadeiras experiências 3D. No Meet, o Gemini permitirá que as chamadas sejam traduzidas no idioma que a pessoa com quem o utilizador estiver a conversar preferir, numa tradução baseada em IA que preservará a voz do utilizador, o tom e a expressão.

no idioma que a pessoa com quem o utilizador estiver a conversar preferir, numa tradução baseada em IA que preservará a voz do utilizador, o tom e a expressão. Uma versão atualizada do Gemini 2.5 Flash , um modelo que deverá ser 22% mais eficiente, a ser disponibilizado em junho.

, um modelo que deverá ser 22% mais eficiente, a ser disponibilizado em junho. A Google adicionará um "Agent Mode" à app do Gemini e atualizará o Project Mariner, uma ferramenta de IA que pode pesquisar na web pelo utilizador e supervisionar mais de 10 tarefas em simultâneo.

O gestor de passwords do Google Chrome vai poder mudar as palavras-passe fracas, automaticamente.

vai poder mudar as palavras-passe fracas, automaticamente. Em testes, está uma nova funcionalidades que permitirá que os utilizadores experimentem roupa , com a ajuda da IA.

, com a ajuda da IA. De nome Imagen 4 , a nova versão do modelo de geração de imagem da Google deverá ser mais rápido e preciso.

, a nova versão do modelo de geração de imagem da Google deverá ser mais rápido e preciso. À Pesquisa Google serão adicionadas duas novas formas de aceder ao modo "Live" da Google, alimentado por IA, que permite que os utilizadores pesquisem e perguntem sobre qualquer coisa para a qual apontem a câmara: através do AI Mode, na Pesquisa, e na aplicação do Gemini para iOS - sendo que já está disponível no Android.

serão adicionadas duas novas formas de aceder ao modo "Live" da Google, alimentado por IA, que permite que os utilizadores pesquisem e perguntem sobre qualquer coisa para a qual apontem a câmara: através do AI Mode, na Pesquisa, e na aplicação do Gemini para iOS - sendo que já está disponível no Android. A começar a aparecer em cada vez mais pesquisas, a Vista Geral de IA vai chegar a mais países: mais de 200 países e 40 idiomas.

A par dos novos recursos baseados em IA, a Google anunciou, em parceria com a Samsung e a Qualcomm, um novo headset.

De nome Project Moohan, chegará como uma alternativa imersiva: perceberá o contexto do utilizador e permitirá que este se "teletransporte" para qualquer sítio e aceda a informação sobre qualquer coisa à sua volta.

A Google apresentou ainda duas novas subscrições para os verdadeiros entusiastas: Google AI Pro e Google AI Ultra.

Ao longo dos próximos meses, não será apenas o Android a ser potencializado pela IA da Google. Também os smartwatches, os carros e as TV receberão o Gemini.

Por fim, o diretor-executivo da Google, Sundar Pichai anunciou a FireSat. Numa parceria com a Earth Fire Alliance, esta constelação de satélites dedicar-se-á a detetar e acompanhar incêndios.

Quando estiver terminada, completamente funcional, oferecerá imagens de alta resolução, atualizadas a cada 20 minutos.

(re)Veja o Google I/O 2025: