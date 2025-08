Google lança o seu modelo de IA mais poderoso até à data! “Supera o o3 e o Grok 4”

A Google continua a sua aposta forte no campo da inteligência artificial (IA), disponibilizando agora o seu modelo mais avançado. Este lançamento representa um novo marco na capacidade de raciocínio dos seus sistemas de IA.

Google torna o Deep Think público

A Google expandiu o acesso ao Deep Think, o seu mais sofisticado modelo de raciocínio até à data, integrado no Gemini 2.5. A novidade foi inicialmente revelada durante a conferência Google I/O e, após um período de testes com um grupo restrito de utilizadores de confiança, chega agora a um público mais vasto.

A versão do Deep Think agora disponível ao público é uma derivação do modelo que, recentemente, alcançou um desempenho equivalente a uma medalha de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Matemática.

A Google informa que, segundo testes internos, a variante pública atingiria um nível de medalha de bronze na mesma competição, destacando-se por ser mais rápida e otimizada para a utilização quotidiana. A versão "medalha de ouro" continuará em desenvolvimento, sendo partilhada com um grupo selecionado de matemáticos e académicos para fins de investigação.

Segredo do "sucesso": pensamento paralelo

O funcionamento do Deep Think baseia-se naquilo que a Google designa como técnicas de pensamento paralelo. Esta abordagem permite ao Gemini gerar múltiplas linhas de raciocínio em simultâneo, explorando e avaliando diversas soluções ao mesmo tempo.

Adicionalmente, o Deep Think é um modelo multimodal, o que significa que tem a capacidade de processar diferentes tipos de dados, como texto, imagens e som, de forma integrada.

Para aferir o seu desempenho, o Deep Think foi submetido a uma série de benchmarks de referência no setor da IA, como o Humanity's Last Exam e o LiveCodeBench. De acordo com a própria Google, o novo modelo superou os resultados de concorrentes de peso, como o o3 da OpenAI e o Grok 4 da xAI, bem como a sua versão anterior, o Gemini 2.5 Pro.

De momento, o acesso está reservado aos subscritores do plano mais avançado de IA da Google, o AI Ultra, cujo valor ascende a 250 dólares mensais.

