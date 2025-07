Gemini, a IA da Google, já transforma fotografias em vídeos graças ao Veo 3

O Veo 3 é a nova tecnologia da Google para criar vídeos realistas, utilizando a IA. A partir de agora, junta-se ao Gemini para impulsionar uma nova ferramenta. Esta permite gerar um vídeo a partir de apenas uma fotografia e de um simples texto.

Veo 3 já transforma fotografias em vídeos

A funcionalidade de fotografia para vídeo já está disponível na versão web do Gemini e em breve estará também disponível nas aplicações para dispositivos móveis. É muito simples de utilizar, bastando clicar no botão "Vídeos" abaixo da caixa de texto do chatbot, anexar a imagem e incluir um texto que descreva a cena que pretende criar.

A nova funcionalidade do Gemini, com tecnologia Veo 3, permite criar clips até 8 segundos de duração, incluindo áudio. A criação de cada clipe pode demorar entre 1 a 2 minutos, dependendo da complexidade da sequência. É também importante referir que os vídeos são oferecidos em formato MP4 e resolução HD (720p).

Um ponto interessante sobre esta nova ferramenta que converte imagens estáticas em clips é que não funciona apenas no Gemini. A partir de agora, a mesma funcionalidade está também disponível no Flow, o gerador e editor de vídeo com Veo 3 que a Google revelou na conferência I/O do mês passado.

Gemini mostra o futuro da IA da Google

Mas nem tudo são boas notícias. Quem quiser usar a conversão de fotografia para vídeo oferecida pelo Gemini, terá de pagar. Segundo a Google, a funcionalidade já está disponível em "países selecionados", embora não especifique quais, para os subscritores dos planos Google AI Pro e Google AI Pro.

A evolução do Gemini está a dar passos de gigante. Nas últimas semanas, a Google lançou diversas funcionalidades e atualizações para as suas aplicações. Isto inclui interações com outras aplicações da empresa , chats temporários e integração com o WhatsApp para enviar mensagens ou fazer chamadas com comandos de voz.

Além de se juntar ao Gemini, o Veo 3 também chegará em breve ao YouTube . A popular plataforma de vídeo prometeu integrar a nova tecnologia de IA na sua secção Shorts . Este será finalizado ainda este verão.