PplWare Mobile

Sonae, Galp, EDP… quanto ganham os líderes das 15 maiores empresas portuguesas?

· Notícias 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Zeca Tone says:
    15 de Maio de 2026 às 14:51

    Parabens aos diretores e presidentes das empresas, que com a sua visão permite que possam auferir mais. Fica o exemplo para os empregados seguirem as pisadas e montem negócios com estratégias semelhantes.

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    15 de Maio de 2026 às 14:53

    Não querem reformas ao código do trabalho não há progressão.
    Os salários são perfeitamente normais tendo em conta os resultados e dimensão dessas empresas, só o da Jerónimo Martins é que salta fora do normal, o resto são tudo salários banais, se forem avaliar empresas do mesmo segmento de dimensão equivalente pela Europa fora os salários são bem superiores, nos EUA então varia conforme a cidade, em new York um simples dev consegue ganhar 500k

    Responder
    • David Guerreiro says:
      15 de Maio de 2026 às 15:25

      É a cultura de inveja mesquinha incentivada pela esquerda em Portugal, que deixa as pessoas invejosas e a ver um inimigo em quem tem mais que eles, em vez de tentarem também eles chegar a esse nível. Condenam-se os lucros das empresas, sem ter a noção de que se uma empresa tem mais lucros também vai pagar mais impostos.

      Responder
  3. David Guerreiro says:
    15 de Maio de 2026 às 15:10

    Dentro de minutos, chegam os invejosos do costume… Se as empresas pagam esses valores é porque os gestores valem isso, caso contrário os accionistas metiam-nos a andar. A estratégia de Pedro Soares dos Santos no grupo JM tem sido boa, o grupo está a crescer lá fora, e o futuro é a internacionalização e a aposta menos no retalho alimentar e mais na restauração, seja takeaway como no local.

    Responder
  4. Pedro says:
    15 de Maio de 2026 às 15:25

    E acho pouco! Quem quer bolota, que trepe!

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    15 de Maio de 2026 às 15:36

    Normalizaram a exploração e até se riem do trabalhador que está a água e pão com frases do género “Sem boa gestão não há resultados.” como se de uma chantagem se tratasse, ou o trabalhador aceita o destino de pobreza e trabalho duro ou é despedido enquanto outros vivem com regalias e luxos.
    Até parece que os senhores do dinheiro trabalham e os verdadeiros trabalhadores estão a parasitar a empresa, completamente perverso.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube