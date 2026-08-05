Sabia que provocar um incêndio rural é crime?

Com Portugal novamente em período crítico de incêndios rurais, o Governo lançou a campanha "Portugal Chama. Por Si. Por Todos.", reforçando uma mensagem: provocar um incêndio florestal é um crime e quem dificultar o trabalho dos bombeiros também pode ser condenado a pena de prisão.

A campanha pretende sensibilizar a população para as consequências legais e sociais dos incêndios, lembrando que muitas situações resultam de comportamentos humanos evitáveis.

Provocar um incêndio florestal é crime

De acordo com a campanha, constitui crime provocar um incêndio em:

Florestas;

Matas;

Pastagens;

Mato;

Terrenos agrícolas;

Outras formações vegetais.

A lei aplica-se independentemente de o terreno ser próprio ou pertencer a outra pessoa.

Quais são as penas?

A pena prevista para quem provocar um incêndio florestal varia entre 1 e 8 anos de prisão.

No entanto, esta moldura penal pode ser agravada para 3 a 12 anos de prisão quando:

O incêndio colocar vidas humanas ou bens de elevado valor em perigo;

Provocar graves prejuízos económicos às vítimas;

Existir intenção de obter vantagens económicas através do incêndio.

Impedir o combate ao fogo também é crime

A campanha lembra ainda que não é apenas a origem do incêndio que pode constituir crime.

Quem impedir ou dificultar a atuação dos meios de combate também incorre em responsabilidade criminal.

Em concreto:

Impedir o combate ao incêndio é punível com pena de 1 a 8 anos de prisão;

Dificultar a extinção do incêndio, incluindo destruir ou inutilizar equipamentos de combate, pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão.

Todos os anos, Portugal enfrenta centenas de incêndios rurais, muitos deles com origem em comportamentos negligentes ou intencionais. Para além das consequências ambientais e económicas, estes incêndios colocam em risco vidas humanas, habitações e o trabalho de milhares de operacionais.