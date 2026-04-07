Microsoft agora afirma que o Copilot se destina “apenas a fins de entretenimento”

À medida que cada vez mais se usa a IA, e com uma frequência crescente, são feitos esforços para reduzir alucinações, limitações e falhas. As empresas querem proteger-se legalmente, e é por isso que os curiosos termos de utilização do Microsoft Copilot vieram à tona, onde este é definido como “um produto de entretenimento”.

Copilot destina-se “apenas a fins de entretenimento”

Desde o início, a IA foi apresentada como uma revolução que mudaria as nossas vidas, especialmente no ambiente de trabalho. A Microsoft anuncia o Copilot no Windows 11 como uma ferramenta de produtividade para trabalho ou estudo. No entanto, os termos de utilização definem-no como um produto de entretenimento que não deve utilizar para tarefas importantes. Se o fizer, é “por sua conta e risco”.

A última vez que os termos de serviço do Copilot foram atualizados foi em outubro do ano passado. Mas, como ninguém lê este documento, esta frase curiosa veio agora à tona: “O Copilot destina-se apenas a fins de entretenimento. Pode apresentar erros e não funcionar como esperado. Não confie no Copilot para obter conselhos importantes. Utilize o Copilot por sua conta e risco.”

O documento sublinha que estes termos se aplicam “às aplicações Copilot no seu computador ou dispositivo móvel, bem como ao serviço Copilot que oferecemos em copilot.microsoft.com, copilot.com e copilot.ai. Aplicam-se também às conversas que se tiver com o Copilot através de outras aplicações e sites da Microsoft”. Esclarece, no entanto, que estes termos não se aplicam às aplicações ou serviços do Microsoft 365 Copilot.

Microsoft está a proteger-se da sua própria IA?

Para além do Microsoft 365 Copilot, a Microsoft anuncia o Copilot para Windows 11 e a aplicação móvel como uma ferramenta de produtividade válida para trabalho ou estudo. Com ele, pode-se resumir reuniões, escrever e-mails de trabalho, resumir relatórios, traduzir, criar currículos, gráficos, programar e muito mais.

Estas são tarefas profissionais importantes, com recursos especificamente concebidos para elas. Então, porque é que a Microsoft afirma que o Copilot é apenas para fins de entretenimento e que, se o utilizar para qualquer coisa que não seja para se divertir, a responsabilidade é do utilizador?

Talvez seja uma exigência do departamento jurídico da Microsoft, mas isso contradiz diretamente a publicidade do Copilot e as suas utilizações declaradas. Além disso, estes termos deixam os utilizadores completamente desprotegidos. Vendem o Copilot como uma ferramenta produtiva para estudar ou trabalhar, mas se o utilizar para qualquer coisa que não seja entretenimento, não se responsabilizam pelos resultados.