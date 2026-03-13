Banco Europeu de Investimento vai apoiar as zonas afetadas pelas tempestades em Portugal

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai disponibilizar mais de mil milhões de euros para a reconstrução das zonas afetadas pelas tempestades, em Portugal.

Num anúncio feito pela presidente do BEI, numa entrevista exclusiva à SIC, a presidente da instituição, Nadia Calviño, informou que vai disponibilizar mais de mil milhões de euros para a reconstrução das zonas afetadas pelas tempestades, em Portugal.

As contas do ministro da Economia apontam que os custos com as tempestades deverão superar os 4,7 mil milhões de euros, mas os apoios e linhas de crédito anunciadas pelo Governo português estão longe desse valor.

De visita a Lisboa, numa conversa com a SIC, a presidente do BEI não só anunciou mais dinheiro para a reconstrução das zonas afetadas, como explicou que a distribuição do montante será feita pelo Governo e pelas autarquias.

Habitação acessível é uma prioridade do BEI

Na mesma entrevista, Nadia Calviño falou, também, do financiamento de habitação acessível, dizendo que quer que o reforço seja aprovado em março, por forma a ser possível disponibilizar habitação social em todo o país o mais rápido possível.

Na sua perspetiva, a habitação a preços acessíveis e a habitação social são a prioridade.

em que falou também do financiamento de habitação acessível.