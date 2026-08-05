Um fio inteligente pode ser o futuro dos vestíveis. Adeus relógios e pulseiras?

Os dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes, anéis e pulseiras de monitorização, poderão estar prestes a dar lugar a uma solução muito mais discreta. Sim, o mundo está a mudar muito rápido, até no que usa no pulso!

Investigadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, desenvolveram um circuito eletrónico completo incorporado num simples fio têxtil, capaz de ser cosido diretamente em roupas e tecidos, praticamente sem se notar que existe.

Um circuito eletrónico dentro de um fio

A investigação demonstra que é possível criar circuitos eletrónicos funcionais utilizando apenas um fio flexível. Em vez de recorrer a placas rígidas ou componentes convencionais, os cientistas conseguiram integrar transístores, sensores e outros elementos eletrónicos ao longo de um único fio.

O resultado é uma estrutura extremamente flexível, que pode ser dobrada, torcida, esticada e costurada em praticamente qualquer tecido sem perder a sua funcionalidade.

Segundo a equipa de investigação, esta abordagem representa uma evolução significativa relativamente aos atuais wearables, que continuam a depender de componentes rígidos, incómodos e visíveis.

Vestíveis: roupa capaz de monitorizar a saúde

Uma das aplicações mais promissoras passa pela monitorização contínua da saúde.

Os investigadores demonstraram que estes fios inteligentes conseguem integrar sensores capazes de acompanhar movimentos dos olhos, respiração e deformações do tecido provocadas pelos movimentos do corpo.

No futuro, a tecnologia poderá permitir que uma simples camisola, t-shirt ou peça de roupa monitorize continuamente parâmetros como:

Frequência cardíaca

Respiração

Movimento corporal

Qualidade do sono

Recuperação física

Outros sinais fisiológicos

Tudo isto sem necessidade de utilizar um relógio inteligente ou uma pulseira dedicada.

Mais confortável e praticamente invisível

Uma das grandes vantagens desta tecnologia é o conforto. Ao contrário dos atuais dispositivos vestíveis, que podem causar desconforto durante longos períodos de utilização, o circuito eletrónico acompanha naturalmente o movimento do tecido.

Os investigadores recorreram a um material conhecido como eutectogel, que funciona como dielétrico dos transístores. Este material é respirável, resistente e ajuda a manter o desempenho eletrónico mesmo quando o fio é dobrado ou esticado repetidamente.

Uma tecnologia preparada para o dia a dia

Outra característica importante é a possibilidade de fabricar estes fios utilizando processos compatíveis com a indústria têxtil.

Isso significa que, no futuro, poderá ser possível produzir roupa inteligente recorrendo a equipamentos já existentes nas fábricas, reduzindo custos e facilitando a produção em larga escala.

Os investigadores acreditam que esta tecnologia poderá ser utilizada em:

Vestuário desportivo

Monitorização médica contínua

Uniformes profissionais

Equipamentos militares

Interfaces homem-máquina

Robótica flexível

Além disso, o formato em fio permite integrar a eletrónica diretamente na estrutura da roupa, tornando-a praticamente impercetível para o utilizador.

Ainda é um protótipo

Apesar do enorme potencial, a tecnologia ainda se encontra em fase laboratorial. O trabalho foi publicado na revista científica ACS Applied Materials & Interfaces e representa uma prova de conceito de que circuitos eletrónicos tridimensionais podem ser construídos sobre um simples fio têxtil.

Se a investigação continuar a evoluir, poderá abrir caminho a uma nova geração de dispositivos vestíveis praticamente invisíveis, onde a própria roupa passará a desempenhar o papel atualmente reservado aos relógios inteligentes e outros wearables.