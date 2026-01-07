Estas são as funcionalidades que a Google vai tirar do Gmail em 2026

Com o início de 2026, a Google parece estar a querer arrumar a casa. Neste sentido, há funcionalidades do Gmail que desaparecem, deixando os utilizadores sem alternativas. Descubra o que vai deixar de poder usar no Gmail e como pode solucionar a perda do Gmailify e da receção de e-mails POP no Gmail.

A Google introduziu várias alterações importantes no Gmail nos últimos meses e, com a chegada das funcionalidades de inteligência artificial, o serviço continua a evoluir. Entre as atualizações recentes, já é possível alterar o endereço do seu e-mail antigo. No entanto, nem todas as novidades são novas, uma vez que algumas características antigas desaparecerão ao longo de 2026.

A partir deste mês, a Google deixou de suportar o Gmailify e a funcionalidade que permitia aos utilizadores receber e-mails de contas de terceiros no Gmail utilizando o protocolo POP. O Gmailify era muito valorizado por quem utilizava contas externas, pois permitia integrá-las no Gmail para usufruir de benefícios como a proteção contra spam, notificações fidedignas e categorização da caixa de entrada.

A remoção desta funcionalidade significa que a opção "Verificar e-mails de outras contas" desaparecerá completamente. A Google esclareceu que esta alteração não afeta as aplicações do Gmail para Android, iOS ou iPadOS, uma vez que, nestes casos, a ligação com contas externas é feita via IMAP, um sistema que continuará a funcionar normalmente.

Para quem utiliza contas empresariais ou escolares, a Google recomenda o contacto com os administradores responsáveis ​​para migrar os dados de e-mail externos para o Google Workspace. Por outro lado, no Gmail na web, embora já não seja possível recuperar mensagens via POP, os utilizadores podem configurar o encaminhamento automático dos seus fornecedores de e-mail externos.

Outra alternativa é utilizar a aplicação do Gmail para dispositivos móveis, que não depende de POP para gerir contas externas. A Google enfatizou ainda que estas alterações não resultam na perda de e-mails já sincronizados, uma vez que todas as mensagens importadas anteriormente permanecerão disponíveis no Gmail.

Além disso, será possível realizar importações ocasionais de serviços de terceiros utilizando ferramentas de migração de dados, embora os e-mails não sejam sincronizados continuamente. Desta forma, a Google opta por padrões mais modernos e uma integração mais controlada dentro do seu ecossistema, eliminando recursos que já existiam há muitos anos.