Noruega é o exemplo? Quase só se venderam carros elétricos em 2025
É o paradoxo europeu levado ao extremo. Enquanto na UE se debate se 2035 é uma data demasiado ambiciosa para proibir a venda de automóveis a gasolina e a gasóleo, há um país a norte que resolveu não esperar e pode ser tomado com exemplo. Na Noruega, e em 2025, quase só se venderam carros elétricos!
Vendas de carros elétricos em 2025 dispararam
Na Noruega, o futuro já chegou. E os números oficiais para 2025 são, simplesmente, devastadores. No ano passado, 95,9% de todos os automóveis novos matriculados neste país nórdico eram 100% elétricos. Ao olhar para dezembro, o número roça o absurdo: 97,6%. Comprar um carro com motor a combustão na Noruega hoje é uma anomalia estatística, algo reservado para colecionadores ou necessidades muito específicas.
Neste cenário em que a gasolina está morta, há um rei indiscutível: a Tesla. Pelo quinto ano consecutivo, a empresa de Elon Musk é a marca mais vendida no país, com 19,1% de quota de mercado. Nem as polémicas de Musk, nem a concorrência conseguiram travar o Model Y, que continua a ser o carro favorito. Atrás dele, a Volkswagen (13,3%) e a Volvo (7,8%) tentam acompanhar o ritmo, mas a verdadeira ameaça vem do Oriente.
As marcas chinesas já controlam 13,7% do mercado norueguês, com a BYD na liderança, tendo conseguido duplicar as suas vendas em apenas um ano. Curiosamente, esta marca já ultrapassou a empresa de Elon Musk no resto do mundo.
Noruega devia ser exemplo para o resto da Europa
Como é que um país produtor de petróleo conseguiu eliminar os automóveis com motor de combustão tão rapidamente? A resposta clara. Os carros com motor a combustão estão a ser eliminados através dos impostos. Não se trata apenas de oferecer subsídios (que existem, embora estejam a ser reduzidos), mas de tornar a compra de um carro a gasolina financeiramente onerosa.
Na verdade, as vendas recorde deste ano (quase 180.000 automóveis, mais 40% do que em 2024) têm um senão. O governo norueguês anunciou um aumento de impostos para veículos elétricos a partir de 1 de janeiro de 2026, o que provocou uma corrida frenética aos concessionários nos últimos meses para comprar antes do aumento do imposto.
Marcas como a Ford tiveram de desviar remessas inteiras de automóveis destinados a outros países para satisfazer a procura norueguesa antes da viragem do ano. A lição é clara: enquanto o resto da Europa hesita, a Noruega demonstrou que é possível uma transição completa. Basta vontade política e uma política fiscal que não deixe outra opção.
A política fiscal chama-se produção de petróleo
Caro que é um exemplo.
Ordenados bem mais altos que os nossos.
Rede energetica bem mais completa que a nossa.
Custo dos veiculos electricos identico ao nosso.
Fazer este tipo de contas é simples e básico.
É uma não noticia.
É mais um dado estatístico que diz: se ganhares 5 mil euros por mês, e se um carro custar 50 000 euros, se dedicares 100% do teu ordenado para o carro, consegues comprar o carro usando 10 meses de ordenado.
Cá em Portugal, se o ordenado for 1000 euros por mês, então necessitamos de usar 50 meses de ordenado.
Não são os outros que estão bem, nós é que estamos noutro nível, e como tal, compramos carros a combustão porque são mais baratos, carros usados porque não temos carteira parra carros novos, mesmo com as borlas que o estado dá a uma minoria que pode pagar o custo integral.
E só não compramos mais novos porque os fabricantes quase que deixaram de produzir os “pocket rockets” do segmento B, e passaram a produzir os SUV, mais caros, menos económicos e mais poluentes.
A seguir o mesmo caminho estão os países vizinhos.
Imposição duma elite que nos “conta histórias” pelo bem de algo que até ver não será de todo o melhor para o planeta?
Eles são tão “green” .. 13º maior produtor de petróleo em 2024.
Uma coisa é a produção outra é o consumo…
“Como é que um país produtor de petróleo conseguiu eliminar os automóveis com motor de combustão tão rapidamente?”
A resposta à vossa pergunta está na própria pergunta. Petróleo.
Não é com cortiça, turismo e vinho do Porto que se enchem os cofres do Estado.
Não é certo, mas acredito que, se Portugal tivesse o PIB e a capacidade económica da Noruega, as pessoas, por motivos óbvios, teriam mais liquidez, melhores ordenados, e isso contribuiria para que o cidadão médio tivesse dinheiro para comprar um carro elétrico. Ainda assim, não é garantido, muito por causa da mentalidade. Por exemplo, eu até poderia comprar um elétrico, mas enquanto puder fugir deles, não quero nenhum. Tenho alguma coisa contra eles? Não. Simplesmente não quero ter de andar a planear viagens a pensar onde tenho de parar, parar aqui e ali para carregar.
Mas voltando ao tema da Noruega, não deixa de ser um pouco hipócrita. Andamos todos de elétricos, somos todos muito verdes, mas depois exportam petróleo que contribui diretamente para a poluição.
Faz lembrar aqueles que são contra as guerras e fazem manifestações, mas depois esquecem-se de que as armas usadas nessas guerras são fabricadas e vendidas exatamente por eles, ou seja, pelos países que as produzem e comercializam.
Achas que estão a fazer mal?
Se eles têm petróleo e há quem queira comprar para mim é uma excelente opção.
Se por acaso já tivéssemos acabado com os carros a combustão na Europa o mais provável era o Madura não ser um narcotraficante, não sei se percebes a indireta.
Agora se falarmos que aparentemente são só os carros dos pobres que fazem poluição, ok estamos de acordo, os navios de cruzeiro e os jactos particulares largão algodão doce.
O meu avô era pastor de ovelhas no Alentejo tinha não sei quantas cabeças de ovelhas e raramente se comia carne em casa dele, o que se produzia era para venda.
a Noruega tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, poder de compra, uma rede electrica recente paga pelo petróleo e gas natural que vendem aos vizinhos, tem uma rede de transportes decentes em que nas longas deslocações não levam o carro próprio, o oposto da maioria dos países europeus