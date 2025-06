Xiaomi confirma que o YU7 será revelado esta semana com autonomia impressionante

A Xiaomi, após uma longa espera, confirmou finalmente que o Xiaomi YU7 chegará a 26 de junho à China, embora ainda não tenha dito nada sobre o preço. Será nesta data que todos os pormenores sobre este novo carro elétrico da marca vão ser revelados.

Esperava-se há várias semanas a confirmação da Xiaomi sobre a data de lançamento do seu novo Xiaomi YU7. Essa informação surgiu agora e a empresa anunciou finalmente a sua chegada às redes sociais. O anúncio será oficializado esta quarta-feira, dia 26 de junho, e a empresa referiu ainda que veremos outros produtos no evento, como o dobrável Xiaomi Mix Flip 2 e o novo tablet Xiaomi Pad 7S Pro.

Como se sabe, a apresentação pública deste novo carro aconteceu no dia 22 de maio, mas só agora se vão saber todos os detalhes. Tudo será revelado, incluindo o preço. No entanto, algo interessante que Lei Jun, o CEO da marca, já confirmou são alguns pormenores relacionados com o equipamento de série do carro e até com a sua autonomia máxima.

Sem dúvida, uma das características mais marcantes do YU7 será a sua autonomia. A Xiaomi não poupou esforços e anunciou que todas as versões do carro virão com uma bateria de alta capacidade, incluindo a sua configuração padrão, um modelo capaz de atingir 835 quilómetros de autonomia no ciclo CLTC.

Este valor é compreensivelmente muito interessante, mesmo para uma marca que está à pouco tempo no mercado e que se mantém apenas na China. Este valor torna-o, segundo a própria marca, o número um na sua categoria entre os SUV elétricos de médio e grande porte.

Mas não ficam por aqui, pois também quiseram exibir a sua tecnologia na assistência ao condutor. Todos os modelos YU7 virão de fábrica com a nova plataforma baseada em Thor, com uma capacidade de processamento de 700 TOPS e emparelhada com um sistema LiDAR, também presente em toda a gama, para condução autónoma de alto nível.

É claro que, pelo menos por enquanto, não há informações oficiais sobre o preço do carro, embora seja o que a grande maioria dos utilizadores esteja ansiosa por saber, pelo que teremos de esperar até 26 de junho para dar uma vista de olhos completa. O certo é que será um dos melhores SUV elétricos do mundo, e o seu visual é espetacular desde o início.