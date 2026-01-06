Vendas de carros elétricos em Portugal encostam motores a combustão à parede

Desde que os carros elétricos chegaram a Portugal que as suas vendas não param de crescer. É cada vez mais a escolha óbvia para muitos, ainda mais com a rede de carregamentos a ser mais robusta e a ter mais ofertas. O final de 2025 voltou a marcar um momento chave, com as vendas de elétricos a estarem a poucas unidades de ultrapassar as vendas dos modelos a gasolina.

Domínio crescente dos elétricos nas vendas em Portugal

O ano de 2025 encerrou com um sinal inequívoco de mudança no paradigma da mobilidade nacional. O mercado automóvel em Portugal registou um crescimento global, mas é a performance dos veículos de emissões zero que assume o papel principal.

Os dados de dezembro revelam que os motores a combustão estão a perder o seu domínio histórico de forma acelerada. Quem aproveitou esta perda foram os carros elétricos, que protagonizaram uma aproximação sem precedentes no volume de matrículas, desenhando um novo cenário nas estradas portuguesas.

Dezembro de 2025 ficará registado como o momento em que a eletrificação deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade incontornável. Neste último mês do ano, os automóveis 100% elétricos conquistaram uma quota de mercado de 26,8%, um valor que reflete a confiança crescente dos consumidores nesta tecnologia. No cômputo geral do ano, estes veículos representaram 23,2% de todas as vendas de ligeiros de passageiros.

O impressionante reside na curta distância que agora separa as duas realidades. Durante 2025, a diferença entre o total de carros a gasolina e os veículos elétricos foi de apenas cerca de 3000 unidades. Esta margem mínima indica que a liderança dos combustíveis fósseis está por um fio e que a ultrapassagem pelos elétricos é apenas uma questão de tempo, possivelmente concretizando-se já no arranque de 2026.

O declínio acelerado dos motores a combustão tradicionais

A análise detalhada às vendas em Portugal mostra que o consumidor está a abandonar as motorizações tradicionais. Se somarmos todas as categorias de veículos eletrificados, incluindo os híbridos e híbridos plug-in, verificamos que estes representam já quase 70% do mercado nacional. Este cenário deixa os motores puramente a gasóleo e a gasolina numa posição residual, pressionados pela eficiência e pelos incentivos associados à mobilidade elétrica.

Marcas que apostaram forte na transição, como a Tesla e a emergente BYD, continuam a agitar as tabelas de vendas, obrigando construtores históricos a acelerar os seus planos de eletrificação. Com a infraestrutura de carregamento a acompanhar este crescimento, Portugal consolida-se como um dos países europeus onde a transição para os carros elétricos ocorre de forma mais célere e expressiva.