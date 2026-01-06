PplWare Mobile

Vendas de carros elétricos em Portugal encostam motores a combustão à parede

Motores/Energia

Autor: Pedro Simões

  1. Anung says:
    6 de Janeiro de 2026 às 08:27

    Portugal é dos melhores países da europa para se ter carro electrico.
    Até eu, arqui-inimigo do JL, admito isso.

    P.s – Estou a brincar JL, um bom ano para ti e para os teus com muita saúde.

  2. Rui Almeida says:
    6 de Janeiro de 2026 às 08:38

    Boa piada! Eletricos so na cidade, fora dela não servem muito limitados

  3. Mário says:
    6 de Janeiro de 2026 às 08:39

    Daqui a uns meses queixam se que a eletricidade está cara. O omie para início do ano está com uma média alta… Por isso.

    • Vítor M. says:
      6 de Janeiro de 2026 às 09:09

      Eu diria que, com estas guerras, instabilidades geopoliticas, é urgente darmos mais foco à produção de eletricidade usando os recursos que temos, como o sol, a água e o vento. Deveriam a UE deveria apostar mais na facilitação para a produção de energia ao nível doméstico, fazendo um ajuste direto do que se produz e injeta na rede, descontando 75% no valor no consumo da rede. Isso iria incentivar as pessoas a apostar mais em painéis solares.

      Deveria também ser estimulada a venda de energia solar em modo cooperativa (ou autoconsumo coletivo/comunidades de energia).

      Temos de ter menos dependência do petróleo.

      • TugAzeiteiro says:
        6 de Janeiro de 2026 às 09:14

        A questão é que a UE passa “a vida” a debater o sexo dos anjos… para alem de que há muitos interesses que fazem com que esse debate seja prioritário face a assuntos realmente importantes! Por isso a UE está como está e só tem tendência a piorar…

        • Vítor M. says:
          6 de Janeiro de 2026 às 09:21

          Verdade. De facto, e é apenas a minha opinião, a UE e as comissões responsáveis pela avaliação destes assuntos estão excessivamente carregadas de burocratas. Pessoas que transitaram para estes cargos para ganhar salários elevados e emitir pareceres, muitas vezes afastados da realidade prática (não faltam exermplos).

          Especialistas, gestores e investigadores, por não disporem de tempo ou perfil para navegar nos meandros da política, acabam por ficar de fora das estruturas da UE. O resultado é uma organização com muitos recursos financeiros, mas com apostas frequentemente frustradas, quase sempre a correr atás dos problemas, em vez de os antecipar.

  4. gixxerman says:
    6 de Janeiro de 2026 às 09:09

    noticia da treta, os consumidores estão a ser empurrados para a electrificação compulsivamente, porque as marcas estão a deixar de ter carros a combustão, algumas marcas já só têm hibridos para venda, quem tem pouco poder de compra vira-se para os usados a combustão. Eu bem vejo o que sofrem os colegas de trabalho com os Peugeot 2008 EV da empresa nas deslocações fora de Lisboa,

