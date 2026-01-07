Samsung revoluciona os dobráveis! Revelou ecrã que não tem vincos

Ainda que sejam um conceito interessante, os smartphones dobráveis apresentam ainda alguns problemas. O mais visível é mesmo o ecrã e o seu vinco, que nem sempre passa despercebido. Isso mudará em breve, com uma novidade da Samsung. A gigante dos smartphones revelou um ecrã que não tem vincos visíveis e certamente que passará a ser usado por todos.

A Samsung está prestes a revolucionar o mercado dos smartphones dobráveis. Tudo vai assentar na sua nova tecnologia de ecrã sem vincos, apresentada na CES 2026. Esta inovação revolucionária promete eliminar a falha mais significativa dos dispositivos dobráveis: o vinco visível no meio do ecrã.

O que oferece o ecrã sem vincos da Samsung?

O novo painel, apresentado pela Samsung Display em Las Vegas, remove por completo a linha de dobra que tem sido um grande problema estético para os utilizadores. Numa área de "Teste de Vincos", a empresa demonstrou a clara diferença ao colocar a nova tecnologia lado a lado com o painel do atual Galaxy Z Fold 7.

Esta comparação revelou que, embora o vinco no modelo do ano passado ainda seja visível em determinados ângulos, está totalmente ausente no novo painel de instrumentos. Como resultado, isto promete aos utilizadores uma experiência perfeitamente fluida e ininterrupta ao ler textos ou ver vídeos.

A expectativa é que este painel revolucionário surja pela primeira vez no Galaxy Z Fold 8, cujo lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano. Além disso, os especialistas do setor tecnológico sugerem que a Apple também poderá utilizar esta tecnologia de ecrã no seu primeiro iPhone dobrável.

Qual o segredo por detrás desta tecnologia?

De acordo com relatos anteriores, a chave para o sucesso da Samsung está numa placa de metal especial, perfurada a laser, localizada atrás do ecrã. Esta placa distribui eficazmente o stress e a tensão criados quando o ecrã é dobrado, evitando que se forme qualquer marca na superfície do painel.

Este método não só proporciona uma melhoria estética, como também tem o potencial de aumentar significativamente a durabilidade geral do ecrã. Com esta iniciativa, a Samsung, líder no mercado dos smartphones dobráveis, não só resolve um grande problema para os seus próprios dispositivos, como reafirma a sua incomparável expertise em tecnologia de ecrãs.