Os dobráveis estão a ganhar terreno e os fabricantes querem apostar neste mercado. Se todos conhecem as propostas da Samsung e de outros fabricantes, há uma mudança a acontecer na Europa. Uma nova proposta cativa os utilizadores e corre para o topo para se tornar o mais vendido. Descubra como o Pixel 9 Pro Fold da Google conquista a Europa e derruba gigantes como a Samsung.

Pixel 9 Pro Fold da Google conquista Europa

A Google surpreendeu todos com um crescimento massivo nas vendas de dobráveis ​​na Europa. O Pixel 9 Pro Fold tornou-se o favorito de muitos. Um segmento que é ainda um nicho, mas no qual a Samsung continua a dominar com os seus Galaxy Z Fold e Z Flip. Num novo relatório da Counterpoint Research, podemos ver como o mercado dos telemóveis dobráveis ​​está estagnado.

Os telefones dobráveis ​​cresceram apenas 4% em termos homólogos, segundo os números do primeiro trimestre de 2025. Isto em comparação com o período homólogo. Mas isto não significa que o mercado não esteja a sofrer uma grande mudança, e de forma drástica. Isto para ir ao encontro dos interesses das empresas que investiram fortemente e já trabalham há algum tempo nesta inovação.

A Samsung perdeu 15% da sua quota de mercado de dobráveis ​​na Europa em apenas um ano, caindo de 56% para 41%. A Motorola subiu para o segundo lugar, e a HONOR caiu de 18% para 13% do mercado geral. A OPPO também perdeu uma fatia significativa, descendo de 12% para 4%. Isto abriu espaço para que novas marcas como a Tecno fizessem um forte avanço, ou para que a Xiaomi surgisse com 8%.

Samsung e outras marcas perdem nos dobráveis

Os claros vencedores foram o Google Pixel e os telemóveis dobráveis ​​da Tecno, ambos com 8% do mercado, um crescimento face aos 2% do ano passado. A Tecno cresceu 336% em termos homólogos, enquanto a Google apresenta valores significativos: 265%. O que ambas oferecem é peculiar. A Tecno visa o mercado dos dobráveis ​​mais acessíveis, enquanto a Google conseguiu ganhar quota de mercado nos dobráveis ​​premium.

A Google tem o Pixel Fold e o Pixel 9 Pro Fold, e é este último o responsável por este enorme salto nas vendas e no crescimento. E isto apesar de ser um dispositivo dobrável que, em termos de hardware, fica muito aquém das melhores especificações do Galaxy Z Fold 6 ou de algumas que impressionaram, como o próprio HONOR Magic V3, com a sua espessura fina.

Mas, com este tipo de telefones, parece que os utilizadores valorizam mais o software ou a camada personalizada do que especificações como a câmara, a resolução do ecrã ou se é o dobrável mais fino do mundo. E é tudo uma questão de produtividade, flexibilidade das aplicações e aquela experiência que lhe permite transformar o seu telefone para realizar multitarefas.