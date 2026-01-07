Uma em cada cinco novas viaturas 100% elétricas matriculadas em 2025 foi BYD
Fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, a BYD atingiu um importante marco no nosso país, ultrapassando as 10.000 viaturas vendidas desde a sua chegada a Portugal, em 2023.
Em 2025, a BYD matriculou 6059 veículos ligeiros de passageiros, um aumento de 94,1% face a 2024, o primeiro ano completo da marca em Portugal.
Entretanto, encerrou o ano com uma quota de mercado de 2,7%, considerando todas as motorizações, mais 1,2 pontos percentuais do que em 2024.
No mercado de ligeiros de passageiros com motorização NEV (New Energy Vehicles), a BYD alcançou uma quota de 7% e foi a marca número um do Cliente Particular.
Já no mercado de veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos, em 2025, a BYD conseguiu uma quota de mercado de 9,4%, e foi, também, a marca número um para Cliente Particular.
No ano passado, por cada cinco viaturas 100% elétricas matriculadas para particulares, uma era BYD.
Resultados globais da BYD, em 2025
A nível internacional, 2025 foi um "ano histórico" para a BYD, conforme descrito pela própria marca, que entregou 4.602.436 viaturas a nível mundial e consolidou-se como líder global em vendas de veículos movidos a novas energias.
A marca ultrapassou ainda um novo marco, ao superar, pela primeira vez, 1.049.601 unidades exportadas, um crescimento de 145% face a 2024.
Além do recorde de vendas a nível mundial, em dezembro, celebrou-se a produção do 15.º milionésimo veículo movido a novas energias da BYD, apenas 13 meses depois de se ter alcançado o marco de 10 milhões de viaturas produzidas.
O foco no crescimento global tem sido constante e o ano passado a BYD já marcava presença em mais de 110 países e regiões.
Onde reside o encanto da BYD?
Enquanto empresa tecnológica, a BYD mantém o foco na investigação e desenvolvimento (I&D). Nos primeiros três trimestres de 2025, a marca investiu o equivalente a 5,3 mil milhões de euros, e já conta com um investimento acumulado do equivalente a 26,65 mil milhões de euros.
Esta aposta tem permitido avanços em áreas como a química e integração de baterias, sistemas avançados de assistência à condução e o carregamento ultrarrápido Flash Charging de megawatts que permite alcançar tempos de carregamento comparáveis ao reabastecimento de veículos a combustão que deverá chegar à Europa em 2026.
Este crescimento acentuado da BYD, especialmente entre 2024 e o início de 2026, não é obra do acaso. Recentemente, aliás, informámos que a marca chinesa ultrapassou a Tesla nas vendas globais de carros elétricos, em 2025, consolidando uma liderança que muitos analistas previam, mas poucos esperavam que acontecesse de forma tão expressiva e rápida.
Em Portugal, especificamente, o avanço nos números da empresa resulta de uma série de fatores:
- Parceria estratégica com o Grupo Salvador Caetano: ao contrário de outras marcas que entram no mercado português com operações diretas e limitadas, a BYD aliou-se ao maior grupo automóvel do país, garantindo-lhe uma rede de concessionários e a confiança do consumidor, que perdeu o receio relativamente ao facto de ser uma empresa chinesa.
- Gama diversificada e atualizada: a BYD não se focou apenas num segmento, oferecendo uma das gamas mais completas de veículos de novas energias (NEV) em Portugal.
- Tecnologia híbrida DM-i: embora seja conhecida pelos elétricos, a tecnologia híbrida plug-in da BYD (chamada DM-i) permite que a marca ofereça autonomias elétricas elevadas e alcances combinados que superam os 1000 km.
- Foco nas empresas: Portugal tem uma fiscalidade relativamente favorável para empresas que adquirem veículos elétricos, pelo que a BYD aproveitou a oportunidade e chegou inclusive a vencer concursos públicos.
Leia também: