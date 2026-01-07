Uma em cada cinco novas viaturas 100% elétricas matriculadas em 2025 foi BYD

Fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, a BYD atingiu um importante marco no nosso país, ultrapassando as 10.000 viaturas vendidas desde a sua chegada a Portugal, em 2023.

Em 2025, a BYD matriculou 6059 veículos ligeiros de passageiros, um aumento de 94,1% face a 2024, o primeiro ano completo da marca em Portugal.

Entretanto, encerrou o ano com uma quota de mercado de 2,7%, considerando todas as motorizações, mais 1,2 pontos percentuais do que em 2024.

No mercado de ligeiros de passageiros com motorização NEV (New Energy Vehicles), a BYD alcançou uma quota de 7% e foi a marca número um do Cliente Particular.

Já no mercado de veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos, em 2025, a BYD conseguiu uma quota de mercado de 9,4%, e foi, também, a marca número um para Cliente Particular.

No ano passado, por cada cinco viaturas 100% elétricas matriculadas para particulares, uma era BYD.

Resultados globais da BYD, em 2025

A nível internacional, 2025 foi um "ano histórico" para a BYD, conforme descrito pela própria marca, que entregou 4.602.436 viaturas a nível mundial e consolidou-se como líder global em vendas de veículos movidos a novas energias.

A marca ultrapassou ainda um novo marco, ao superar, pela primeira vez, 1.049.601 unidades exportadas, um crescimento de 145% face a 2024.

Além do recorde de vendas a nível mundial, em dezembro, celebrou-se a produção do 15.º milionésimo veículo movido a novas energias da BYD, apenas 13 meses depois de se ter alcançado o marco de 10 milhões de viaturas produzidas.

O foco no crescimento global tem sido constante e o ano passado a BYD já marcava presença em mais de 110 países e regiões.

Onde reside o encanto da BYD?

Enquanto empresa tecnológica, a BYD mantém o foco na investigação e desenvolvimento (I&D). Nos primeiros três trimestres de 2025, a marca investiu o equivalente a 5,3 mil milhões de euros, e já conta com um investimento acumulado do equivalente a 26,65 mil milhões de euros.

Esta aposta tem permitido avanços em áreas como a química e integração de baterias, sistemas avançados de assistência à condução e o carregamento ultrarrápido Flash Charging de megawatts que permite alcançar tempos de carregamento comparáveis ao reabastecimento de veículos a combustão que deverá chegar à Europa em 2026.

Este crescimento acentuado da BYD, especialmente entre 2024 e o início de 2026, não é obra do acaso. Recentemente, aliás, informámos que a marca chinesa ultrapassou a Tesla nas vendas globais de carros elétricos, em 2025, consolidando uma liderança que muitos analistas previam, mas poucos esperavam que acontecesse de forma tão expressiva e rápida.

Em Portugal, especificamente, o avanço nos números da empresa resulta de uma série de fatores:

Parceria estratégica com o Grupo Salvador Caetano: a o contrário de outras marcas que entram no mercado português com operações diretas e limitadas, a BYD aliou-se ao maior grupo automóvel do país, garantindo-lhe uma rede de concessionários e a confiança do consumidor, que perdeu o receio relativamente ao facto de ser uma empresa chinesa.

o contrário de outras marcas que entram no mercado português com operações diretas e limitadas, a BYD aliou-se ao maior grupo automóvel do país, garantindo-lhe uma rede de concessionários e a confiança do consumidor, que perdeu o receio relativamente ao facto de ser uma empresa chinesa. Gama diversificada e atualizada: a BYD não se focou apenas num segmento, oferecendo uma das gamas mais completas de veículos de novas energias (NEV) em Portugal.

BYD não se focou apenas num segmento, oferecendo uma das gamas mais completas de veículos de novas energias (NEV) em Portugal. Tecnologia híbrida DM-i: embora seja conhecida pelos elétricos, a tecnologia híbrida plug-in da BYD (chamada DM-i) permite que a marca ofereça autonomias elétricas elevadas e alcances combinados que superam os 1000 km.

embora seja conhecida pelos elétricos, a tecnologia híbrida plug-in da BYD (chamada DM-i) permite que a marca ofereça autonomias elétricas elevadas e alcances combinados que superam os 1000 km. Foco nas empresas: Portugal tem uma fiscalidade relativamente favorável para empresas que adquirem veículos elétricos, pelo que a BYD aproveitou a oportunidade e chegou inclusive a vencer concursos públicos.

