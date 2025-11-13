Tesla planeia finalmente adicionar o CarPlay aos carros elétricos

Numa inversão significativa, a Tesla está a desenvolver suporte para o Apple CarPlay nos seus veículos elétricos. Isto marca o fim de anos de resistência a uma das funcionalidades mais solicitadas por potenciais clientes, de acordo com um novo relatório divulgado na quinta-feira.

Finalmente Apple CarPlay nos Tesla

O fabricante de veículos elétricos Tesla iniciou testes internos de integração do CarPlay, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, adiantou a Bloomberg. Se avançar, os condutores da Tesla poderão finalmente aceder a uma versão da interface do seu iPhone otimizada para o sistema de infotainment do carro.

Trata-se de uma funcionalidade que é padrão em muitos veículos de outros fabricantes há vários anos. Mas outros, como a General Motors, têm avançado para sistemas próprios com o objetivo de maximizar lucros.

Uma mudança de rumo impressionante

A decisão representa uma mudança dramática para o CEO da Tesla, Elon Musk, que durante muito tempo rejeitou os pedidos dos clientes para suporte ao CarPlay. Musk tem criticado publicamente a Apple durante anos, especialmente devido às políticas da App Store. E aparentemente guardava ressentimento pelo facto de a Apple ter recrutado engenheiros da Tesla quando começou a desenvolver o seu próprio projeto automóvel.

A Tesla tem dependido exclusivamente do seu sistema proprietário de infotainment, que inclui aplicações integradas para mensagens, navegação web e outras funcionalidades.

A empresa resistiu anteriormente em dar à Apple um acesso mais profundo aos clientes da Tesla, especialmente numa altura em que a Apple se posicionava como potencial concorrente no mercado de veículos elétricos.

O que mudou a sorte da Apple

Vários fatores parecem ter influenciado a decisão da Tesla. O mais significativo foi o cancelamento, pela Apple, do seu projeto automóvel Project Titan em 2024, eliminando assim a ameaça concorrencial. Além disso, Musk depende agora da Apple como um importante parceiro de distribuição para a sua rede social X e para o serviço de IA Grok, segundo o relatório.

Talvez mais importante, as vendas da Tesla têm enfraquecido, com alguns potenciais compradores a referirem especificamente a ausência de CarPlay como fator decisivo para não avançarem com a compra.

Um estudo da McKinsey de 2024 revelou que aproximadamente um terço dos compradores de automóveis considera a falta de suporte para CarPlay ou Android Auto um motivo determinante para rejeitar um veículo.

O que esperar da implementação de CarPlay pela Tesla

Segundo fontes, a Tesla planeia apresentar o CarPlay numa janela dentro da interface existente, em vez de permitir que substitua completamente o sistema operativo da Tesla, como acontece noutros veículos. A implementação suportará conectividade sem fios, permitindo aos utilizadores de iPhone ligar-se sem cabos.

O CarPlay dará acesso às aplicações Mensagens, Música e Mapas da Apple, juntamente com a assistente de voz Siri e aplicações populares de terceiros, como o Google Maps e o Spotify. No entanto, não se integrará com funcionalidades específicas da Tesla, como o modo Full Self-Driving, que continuará a exigir o uso do sistema de navegação nativo da Tesla.

A Tesla pretende implementar a versão padrão do CarPlay e não o novo CarPlay Ultra. Este último oferece um controlo mais extenso sobre funções do veículo, como painéis de instrumentos, climatização e bancos.

A versão padrão foi atualizada no iOS 26 para incluir novas funcionalidades, como widgets de meteorologia e compromissos de calendário.

Tesla vai adicionar CarPlay: cronograma continua incerto

Embora a Tesla tenha discutido lançar o CarPlay nos próximos meses, a empresa ainda não finalizou os seus planos. O lançamento pode ser adiado. A Tesla tem um histórico de cancelar ou adiar funcionalidades mesmo após longos períodos de desenvolvimento.

De notar que a Tesla não está atualmente a desenvolver suporte para o Android Auto, a plataforma concorrente da Google para dispositivos Android.

Para a Apple, conseguir a integração do CarPlay nos veículos da Tesla, que dominam o mercado de veículos elétricos nos EUA, representa uma vitória significativa para manter os utilizadores dentro do seu ecossistema.

Isto acontece numa altura em que alguns fabricantes, incluindo a General Motors, têm seguido o caminho inverso ao removerem o CarPlay para se concentrarem nas suas próprias soluções de infoentretenimento.