Apple CarPlay Ultra lançado oficialmente nos veículos da Aston Martin (vídeo)

Demorou bastante tempo a chegar e, por agora, está disponível apenas num fabricante de nicho, mas o novo CarPlay – que a Apple designou como CarPlay Ultra – já é uma realidade nos veículos da Aston Martin.

Novo Apple CarPlay Ultra

O novo software e infoentretenimento da Apple está, neste momento, limitado à Aston Martin e pode ser encomendado com novos veículos, além de estar a ser disponibilizada uma atualização de software para modelos recentes já existentes.

A Apple continua a afirmar que várias outras marcas irão adotar este sistema, mas ainda não avançou com datas concretas.

A Top Gear publicou um vídeo detalhado onde mostra como o sistema permite que a Apple assuma o controlo dos ecrãs do automóvel, integrando as suas aplicações com os instrumentos digitais do carro.

Uma das principais funcionalidades é a existência de várias interfaces possíveis para o painel principal.

O condutor pode optar por uma ligeira personalização da interface original do fabricante – como, por exemplo, integrar um mosaico do Apple Maps ou a capa de um álbum do Apple Music no painel digital – ou por uma alteração profunda, com um aspeto visual completamente à Apple.

Aston Martin é o primeiro fabricante a usar

Por exemplo, é possível manter o painel clássico da Aston Martin:

Ou escolher uma aparência quase totalmente Apple, com um estilo minimalista, onde até o velocímetro e o conta-rotações surgem como linhas:

Esta flexibilidade é um dos argumentos mais fortes a favor do CarPlay Ultra – em vez de se ficar limitado à estética do fabricante, o condutor pode escolher entre diferentes visuais.

Além dos temas (como a Apple os designa), também é possível personalizar as cores.

O oposto também é agora possível: o ecrã dedicado ao CarPlay permite o controlo de mais funcionalidades nativas do carro.

Por fim, é mostrado o funcionamento do punch-through: ao selecionar o sistema de som Bowers & Wilkins, a interface desta marca é sobreposta ao ecrã do CarPlay, exatamente como seria caso o CarPlay não estivesse instalado.

Mas há mais novidades e possibilidade de parametrização. O vídeo mostra como a marca integrou na perfeição o novo CarPlay da Apple:

Este é o primeiro de várias marcas que vão aderir a este pacote de interfaces avançados nos automóveis.