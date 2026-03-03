BYD testa carregamento ultrarrápido, e é como atestar o depósito nas bombas de combustível

Para a BYD, a chave do sucesso dos carros elétricos não está na autonomia, mas na velocidade de recarga. A par disso, a empresa parece acreditar que uma experiência de carregamento semelhante à de abastecer o depósito numa bomba de combustível pode ser conveniente.

Mais do que a autonomia, os clientes procurarão carros que carreguem rapidamente, aproximando-se do tempo associado a encher o depósito de um veículo com combustíveis fósseis.

Esta é, pelo menos, a posição da BYD, que tem trabalhado no sentido de oferecer carregamento mais rápidos e, dessa forma, esbater a ansiedade associada à autonomia dos modelos movidos a bateria.

Recentemente, a fabricante chinesa foi vista a realizar testes internos da sua rede de carregamento ultrarrápido de nível megawatt, em Shenzhen, após rumores anteriores terem revelado um sistema de carregamento de 1500 kW e uma aplicação dedicada.

Carregar um elétrico como se enche o depósito na bomba de combustível

Conforme citado pela CarNewsChina, pessoas no local partilharam imagens de uma estação de demonstração perto da sede da BYD, equipada com estruturas de alta potência de nova geração.

Pelas imagens, percebe-se que a disposição do espaço se assemelha às bombas de combustível tradicionais, onde abastecemos os nossos modelos a gasóleo ou gasolina.

Em vez do habitual conjunto isolado de carregadores DC distribuídos por vários lugares organizados como num parque de estacionamento comum, o local de demonstração da BYD dispõe pistolas de carregamento com refrigeração líquida e estruturas em forma de T alinhadas como bombas de combustível.

A informação divulgada revela potências máximas até 1500 kW, com uma arquitetura de 1000 V que poderá adicionar cerca de 400 km de autonomia em apenas cinco minutos.

Durante os testes, o acesso parece estar limitado a modelos selecionados da BYD com a categoria Flash Charge, incluindo as futuras versões Tang, Song, Seal e Denza, segundo a mesma fonte.

O carregamento começa alegadamente cerca de 10 segundos após a ligação, sem necessidade de códigos QR ou aplicações no telemóvel.

O preço apresentado no local de demonstração era de 1,3 yuan por kWh, aproximadamente 0,18 dólares (ou 0,16 euros).

Carregamento mais rápido pode ser a chave para o sucesso dos elétricos

A velocidade de carregamento anunciada pela BYD pode ser revolucionária para os carros elétricos.

Sendo possível acrescentar centenas de quilómetros em poucos minutos, deixa de ser necessário uma bateria enorme que assegura algumas centenas de quilómetros.

Além disso, baterias mais pequenas permitem a construção de automóveis mais leves, mais acessíveis e mais eficientes, com melhor desempenho.

Um carregamento mais rápido pode, também, tornar a utilização de um veículo elétrico menos dependente de planeamento rigoroso.

Leia também: