Vodafone lança nova versão do serviço Smart Replay para TV

A Vodafone Portugal acaba de reforçar a experiência da sua plataforma de televisão com novidades no Smart Replay, um serviço inteligente e pioneiro que permite rever, de imediato, os momentos-chave de jogos e noticiários através de tecnologias de computer vision, inteligência artificial e machine learning.

As aplicações já existentes (Smart Replay Football e Smart Replay News) foram melhoradas e passam agora a incluir funcionalidades de fast forward e fast rewind, tornando a navegação ainda mais rápida e intuitiva. A grande novidade é a chegada de duas novas modalidades desportivas: Smart Replay Tennis e Smart Replay Basket.

Smart Replay: a TV que sabe o que quer ver

Disponível gratuitamente para todos os clientes da Vodafone TV, através do menu de Apps ou da tecla vermelha do comando, o Smart Replay analisa automaticamente a emissão televisiva e identifica os momentos mais relevantes de cada conteúdo.

Recorrendo a inteligência artificial, o sistema deteta acontecimentos importantes num jogo ou as principais notícias de um telejornal, criando segmentos organizados, etiquetados e contextualizados. O objetivo? Permitir acesso imediato aos instantes que realmente interessam, sem ter de andar a “caçar” lances na emissão ou nas gravações.

Todas as funcionalidades do Smart Replay podem ser utilizadas tanto em conteúdos em direto como nas gravações automáticas dos últimos sete dias.

O serviço já está disponível gratuitamente para todos os clientes da Vodafone TV, acessível no menu de Apps em todos os modelos de TV Box e também através da tecla vermelha do comando.

Com estas novidades, a Vodafone reforça a aposta numa experiência televisiva cada vez mais inteligente, personalizada e centrada no que realmente interessa ao utilizador.